Átalakítja kereskedői csapatát a Citigroup (korr.)

A Citigroup új felsővezetőt keres Delta One műveleteihez, ahhoz a kereskedési egységhez, amely pénzügyi termékeket értékesít kifinomult befektetőknek - állítja három, az ügyre rálátó személy, valamint erről tanúskodik a bank által a múlt héten közzétett álláshirdetés a Reuters beszámolója szerint.

Cikkünket korrigáltuk, miután a Reuters is saját cikke frissítésében tisztázta: a cikkben említett Ali Omari távozásának nem volt köze a flash crashez.

Az úgynevezett Delta One Deskek olyan befektetőket céloznak meg, mint a nyugdíjalapok, a fedezeti alapok és a blue chip vállalati ügyfelek.

A Citi új határidős kereskedési osztályvezetőt keres londoni európai központjába - derül ki a LinkedIn oldalán közzétett álláshirdetésből.

Ali Omari távozását követi mindez, aki a Delta One Forwards and Sectors, a Delta One egyik egységének EMEA-régióbeli vezetője volt - közölte Omari és két, az ügyet ismerő forrás.

A két forrás szerint a Citi tágabb értelemben vett Delta One műveleteit összefüggésbe hozták azzal a kereskedési baklövéssel, amely május 2-án piaci flash crashhez vezetett. Omari nem vett részt az eseményben, és távozása nem függött össze a történtekkel. Omari kedden a Reutersnek elmondta, hogy a május 2-i flash crash előtt három hétig nem volt a munkahelyén, és csak május 3-án tért vissza az irodába, hogy beadja felmondását a banknál, mielőtt egy másik lehetőséggel foglalkozott volna.

A Reuters nem tudta független forrásból ellenőrizni, hogy ki volt a felelős a flash crashért, és nincs bizonyíték arra, hogy Omari bármilyen szerepet játszott volna az eseményt kiváltó kereskedési hibában. A Citi szóvivője nem kívánta kommentálni a Delta One operációjában tervezett munkaerő-felvételi tervek időzítését azon túl, hogy megerősítette az üres álláshely tényét.

Az ügyet ismerő két forrás szerint a bank Delta One kereskedési tevékenységei kapcsolatban álltak azzal az adatbeviteli hibával, amely miatt a páneurópai STOXX 600-as részvényindex több mint 2 százalékponttal esett a kereskedés mintegy két perce alatt, bár nem volt felelős érte a csapat.

A Citi korábban megerősítette, hogy egyik alkalmazottja állt a piaci eséshez vezető hiba mögött, de nem közölt részleteket arról, hogy mely csapatok játszottak szerepet. A Citi szóvivője szerdán ismét nem kívánt nyilatkozni minderről.

