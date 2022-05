Oroszok érdeklődnek az UniCredit ottani leánybankja iránt

Több érdeklődő is van az UniCredit oroszországi leánybankjára – jelentette szerdán a Bloomberg meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

Az olasz bankcsoport előzetes tárgyalásokat folytat oroszországi üzletágának eladásáról, a társaságot olyan pénzügyi intézmények és szervezetek keresték meg, amelyek Oroszországon belülről szeretnének banki engedélyt szerezni.

A szankciókkal nem érintett potenciális vevőkkel a közelmúltban kezdődtek meg a tárgyalások – nyilatkozták a források, hozzátéve, hogy az UniCredit az érdekeltség eladásán kívül más lehetőségeket is mérlegel.

A források szerint Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója olyan tranzakciókat szeretne látni, amelyek hozzáadott értéket teremtenek a bank számára, és kerüli az olyan ügyleteket, amelyek hatással lehetnek a bank tőkepufferére.

A megbeszélések kezdeti szakaszban vannak, és előfordulhat, hogy az ukrajnai orosz invázió okozta geopolitikai feszültségek miatt nem valósulnak meg - tették hozzá a források.

Márciusban az UniCredit közölte, hogy a bank sürgősen felülvizsgálja oroszországi tevékenységét, és akár be is zárhatja azt. Május elején az olasz bank 1,2 milliárd eurós nettó nyereségről számolt be, 1,3 milliárd eurónyi céltartalékot képzett az oroszországi kitettsége miatt.

A legrosszabb forgatókönyvben az UniCredit 5,3 milliárd euró körüli veszteséggel nézne szembe orosz kitettsége miatt.

