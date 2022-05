Ahol a kisvállalatok 80 százaléka a Széchenyi Kártyát választja

Portfolio 2022. május 13. 11:14

Június 30-áig érhető el a kisvállalatok számára is a Széchenyi Kártya GO! program a mostani kedvező feltételekkel, és mivel a folytatásról még nem született döntés, a nagy érdeklődés és átfutási időigény miatt érdemes mielőbb hiteligényt benyújtaniuk és szerződniük a cégeknek. Többek között ennek a programnak a kivállalati hitelezésben betöltött szerepéről is kérdeztük Fetter Istvánt, a CIB Csoport Kisvállalati Divízió Vezetőjét, aki keddi Hitelezés 2022 konferenciánk panelbeszélgetésében is részt fog venni. Még nem késő regisztrálni a rendezvényre!