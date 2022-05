Új fejlemények a Sberbank-ügyben: Bécsre vetik vigyázó szemüket a magyar bankok

Jó esély van arra, hogy hozzájut a végelszámoló a Sberbank Magyarország egykori anyabankjánál, a Sberbank Europe-nál elhelyezett nagy összegű betéthez, a végelszámolást végző PSFN Kft. ugyanis azt jelezte a Portfolio-nak, hogy pozitívak a kilátások erre. A Sberbank tőkehelyzetét megrendítő, a háború kitörése után beragadt bécsi betétnek nemcsak az OBA-kártalanításban nem részesülő hitelezők szempontjából van jelentősége, hanem befolyásolja az Országos Betétbiztosítási Alapba a bankok által teljesítendő 73,55 milliárd forintos rendkívüli befizetés térülését, és ezen keresztül a bankszektor idei jövedelmezőségét is.

Sok pénzt kellett előteremteni

Márciusban az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) mintegy 147 milliárd forintból kártalanította a 100 ezer euró alatti összegnek megfelelő betéttel, illetve betéti résszel rendelkező betéteseket. A múlt héten az is kiderült, hogy az OBA a Magyar Nemzeti Banktól áthidaló kölcsönként igénybe vett, legkésőbb 2022. június 8-án visszafizetendő 147 milliárd forint, illetve kamatai visszafizetésének forrását kétféle módon teremti elő:

5 éves futamidejű, 75 milliárd forint össznévértékű kötvény kibocsátásával,

valamint a tagjai részére előírt egyszeri, 73,5 milliárd összegű rendkívüli fizetési kötelezettség előírásával.

Utóbbi lényegében a magyar bankszektort jelenti, amelynek a jövedelmezősége szempontjából meglehetőségen nagy összegről, a tavalyi belföldi nyereség több mint 10%-áról van szó, tehát nem mindegy, miként térül vissza számára.

A Sberbanktól az OBA részére érkező térülést – a jogszabályi előírások alapján – elsődlegesen a külső (pl. kötvénykibocsátásból fakadó) adósság csökkentésére kell fordítani, a fennmaradó térülést pedig az elrendelt rendkívüli befizetés visszatérítésére - emlékeztetett az OBA.

Sok múlhat a bécsi betéten

Nemcsak a likviditási, hanem a tőkehelyzete is megrendült a magyarországi Sberbanknak, ugyanis egy nagy összegű betéte ragadt bent anyabankjánál, a végelszámolás alá került osztrák Sberbank Europe-nál. A felügyelet próbálkozott a szanálási eszköztár egyéb elemeivel is, de ezek feltételei nem teljesültek, továbbá nem talált rövid időn belül átvevő intézményt a felügyelet a bankra, így kénytelen volt a végelszámolás mellett dönteni - jelentette be Kandrács Csaba MNB-alelnök még március 2-án. A betét összegét nem árulta el a felügyelet.

Miután az EKB és az osztrák felügyeleti hatóság (FMA) elrendelte az osztrák Sberbank Europe AG banki tevékenységének teljes befagyasztását (ezért ragadt bent az említett betét), a bank vezetése az FMA által kirendelt felügyeleti biztos ellenőrzése mellett összeállított egy tervet, amely biztosítani hivatott a bank piacról történő rendezett kivezetését.

A tervet többkörös egyeztetések után az elmúlt héten elfogadták, ez alapján megindulhatott az eszközök értékesítése, amelyből befolyó vételár az elfogadott terv szerint fedezetet biztosít minden a hitelezői igények – köztük a magyar leánybank Sberbank AG-nál beragadt betétjének – visszafizetésére – tájékoztatta a Portfolio-t megkeresésünkre a Sberbank Magyarország végelszámolását végző PSFN Kft. A nem biztosított kötelezettségek kifizetéséről szóló hírről mi is írtunk:

Ugyanakkor a terv megvalósítása még folyamatban van, ezért egyelőre

nem jelenthető ki teljes biztonsággal, hogy bankközi betét összegét a magyar leánybank meg fogja kapni, de a kilátások pozitívak

- jelezték.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 50. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi intézmény végelszámolása során a hitelezők a végelszámolás közzétételétől számított hatvan napon belül jelenthetik be követeléseiket, amely a Sberbank esetében 2022. május 3. napja volt.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései szerint azonban a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése nem jár jogvesztéssel. A végelszámoló – a jogszabályi rendelkezések szerint – a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 15 napon belül készít jegyzéket a követelésekről, és a hitelezőket a követelésük minősítéséről a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 45 napon belül értesíti.

A fenti rendelkezések alapján a hitelezői igények beérkezése – a határidő lejártától függetlenül – továbbra is folyamatosan történik, azok érkeztetése, feldolgozása, nyilvántartásba vétele még folyamatban van, melyre tekintettel azokra vonatkozó végleges számadatokat az eljárás jelen szakaszában nem tud adni a PSFN.

A Sberbank végelszámolási eljárásának jelenlegi szakaszában, amikor

még folyamatban van a vagyoni helyzet felmérése, a végelszámolási nyitómérleg és korrigált nyitómérleg készítése, illetve a hitelezői igények nyilvántartásba vétele,

a befejezés és a hitelezők térülésének várható időpontja, mértéke nem prognosztizálható – jelezték.

A végelszámoló a fentiek szerint elkészített korrigált végelszámolási nyitó mérleg elkészítését követően kerül továbbá leghamarabb abba a helyzetbe, hogy pontos és megnyugtató képet kapjon a Sberbank vagyoni helyzetére, vagyoni eszközeire vonatkozóan – közölték a Portfolio-val.

Sberbankra szabott kifizetési sorrend

Húsvét előtt megjelent egy, 151/2022-es számú kormányrendelet a végelszámoláshoz kapcsolódó egyes szabályokról, amelyet gyakorlatilag kifejezetten a Sberbank esetére kell alkalmazni, és kedvez az OBA-kártalanításban csak részben részesülő betéteseknek.

Eszerint ha a korrigált végelszámolási nyitó mérleg adatai szerint a végelszámolás lefolytatható, akkor a végelszámolási vagyon részét nem képező vagyon és az őrzési stb. célra átvett vagyon kifizetését követően a végelszámoló a betételhelyezésből eredő követeléseket, valamint az OBA-nak az általa kifizetett kártalanítási összegek megtérítésére irányuló követeléseket fizeti ki, a következő időbeli sorrendben:

a) az OBA által biztosított betétek az OBA kártalanítási kötelezettségének mértékéig, amennyiben a betétes nem kapott az OBA-tól ezen a jogcímen kártalanítást, valamint azok a betétesek, amelyekre jogszabályi állami garancia (helytállás) vonatkozik, mert a betét 1993. június 30-át megelőzően került elhelyezésre a banknál vagy jogelődjénél,

b) a természetes személy, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozás OBA által biztosított, az OBA kártalanítási kötelezettséget meghaladó betételhelyezésből eredő követelése,

c) egyéb betételhelyezésből eredő követelések,

d) az OBA-ra a Hpt. 219. §-a alapján, a betéteseknek kifizetett kártalanítás folytán átszállt követelések.

A többi hitelezői követelést a végelszámoló a fentiek teljesítését követően elégítheti ki oly módon, hogy a kifizetési sorrendnél a hitelintézeti és a csődtörvényben meghatározott időbeli sorrendet kell alkalmaznia.

