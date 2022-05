Váratlanul bejelentette távozási szándékát az Erste Group vezérigazgatója

Egy évvel az Erste Group vezérigazgatói szerződésének közelgő megújítása előtt Bernd Spalt arról tájékoztatta a bankcsoport felügyelőbizottságának jelölőbizottságát, hogy úgy döntött, nem hosszabbítja meg 2023. június 30-ig szóló szerződését.

Az Erste Groupot 2020 januárja óta irányító Spalt a döntését

a csoport jövőbeli, hosszú távú stratégiai irányultságával kapcsolatos eltérő véleményével

magyarázta, ennek mibenlétét azonban nem részletezi az Erste Group közleménye.

Friedrich Rödler, az Erste Group felügyelőbizottságának elnöke azt mondta:

"Természetesen tiszteletben tartjuk Bernd Spalt döntését, és már most szeretném megköszönni neki a vezérigazgatóként végzett rendkívül sikeres munkáját. Vállalatunk kivételesen jól teljesít, amit nem utolsósorban a rekordszintű eredmények és az összes releváns kulcsszám is bizonyít. Az elmúlt 32 évben Bernd különböző funkciókban -- még a nehéz időkben is -- jelentősen hozzájárult az Erste sikeréhez. A múlt számos válságában az ő stratégiai előrelátása, következetes fellépése és személyes integritása vezetett ahhoz, hogy a közép-kelet-európai régió legjelentősebb pénzügyi csoportja ilyen jó helyzetben van."

A felügyelőbizottság az illetékes testületekben az utódlási folyamatot a jelölőbizottság újjáalakulását követően, a közelgő éves közgyűlés 2022. május 18-ai időpontját követően indítja el. Bernd Spalt további intézkedésig továbbra is az Erste Group üzleti tevékenységét fogja irányítani.

Bernd Spalt, az Erste Group vezérigazgatója úgy nyilatkozott: "Szeretnék köszönetet mondani az Erste Group minden alkalmazottjának, igazgatótanácsi kollégáimnak és legközelebbi munkatársaimnak az elmúlt évek kiváló együttműködéséért. Köszönöm Friedrich Rödlernek a szakmai együttműködést, amelyet nagy komolyság és tisztelet jellemzett.

Az Erste volt a szakmai otthonom, és mindig is kiváltságnak éreztem, hogy a legkülönbözőbb funkciókban a takarékpénztári eszmét a csoport minden országába elvihettem. Nagyon hálás vagyok, hogy ennek a vállalatnak a részese lehettem, és hogy az elmúlt évtizedek során jelentősen alakíthattam a vállalatot. Az Erste egy kiváló bank, és ezután is az lesz."