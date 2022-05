Egyre kevesebben gondolják majd, hogy érdemes hitelt felvenni (Interjú)

Lassulást vár az év második felében a hitelpiacon Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója, akivel a betéti és hitelkamatokról, a kamatstop sorsáról, a Zöld Otthon Program tanulságairól és a Sberbank-csőd után történtekről is beszélgettünk. Nemrég tette közzé négyéves stratégiáját az Intesa Sanpaolo, a tervnek a leánybank jövője szempontjából is fontos üzenetei vannak. Simák Pál keddi Hitelezés 2022 konferenciánk bankvezéri kerekasztal-beszélgetésében is kifejti véleményét, még nem késő regisztrálni a rendezvényre!

Hitelezés 2022 A hitelpiac aktualitásairól szól Hitelezés 2022 konferenciánk, nem érdemes lemaradni az eseményről:

Töretlenül emelkedik a kamatkörnyezet, látják-e már emiatt a hitelkereslet visszaesésének és a hitelpiaci lassulásnak az egyértelmű jeleit?

A lakossági oldalon volt egy-két hónap, amikor kicsit lassult a piac, de összességében a jelzáloghitelezésnél hasonló növekedést látunk, mint tavaly. Ennek egyik oka az lehet, hogy bár régóta emelkednek a kamatok, sokan arra számítanak, hogy tovább fognak emelkedni, így igyekeznek mielőbb hitelt felvenni. A személyi kölcsönöknél egyfajta oldalazást látok, a babaváró hitelek kissé már lassulnak. Az év második felére viszont már komolyabb lassulást várok a lakáshitelezésben is, mert az infláció begyűrűzik a lakáspiac kínálati oldalába, és egyre kevesebben gondolják majd, hogy érdemes hitelt felvenni. A vállalati oldalon szintén lassulás várható az év második felében, de most még kitart a lendület, többek között a Széchenyi Kártya attraktív árazásának köszönhetően. A kkv-hitelek körében ennek a programnak már 60% az aránya nálunk, egy éve még csak 30% volt.

Ha a termék vonzó árazása júliusban megváltozik – egyre több helyről azt hallom, hogy szigorításra kerülhet sor –, az szintén a hitelezési aktivitás csökkenését okozhatja.

A beruházási hiteleknél már látunk lassulást, kivárnak a nagyobb vállalatok, és nagyon sok likviditás is van most a piacon, amit fel tudnak használni a korábbi hitel- és kötvényprogramoknak köszönhetően.

A betéti kamatok kisebb mértékben emelkednek, mint a hitelkamatok. Megtehetnék-e a bankok, hogy az új hitelek kamatait is alacsonyan tartják, például a lakáshitelek esetében, elkerülendő a piaci visszaesést?

Hosszú távon nem fenntartható negatív felárú hiteltermékekkel kint lenni a piacon. A beruházási hitelek általában több mint 10 éves futamidejűek, a betéti kamatok viszont nagyon gyorsan átárazódnak. A lakáshiteleknél most éppen negatív marzsú hitelezés folyik, hiszen a lakáshitelkamatok a jelenlegi referenciahozamok alatt vannak. Azért a betéti kamatok is megindultak már felfelé,

az újonnan érkező vállalati megtakarítások 50 százaléka már lekötött betétbe kerül, ez egy évvel ezelőtt még csak 20 százalék volt.

A lakosság esetében ez kevésbé látható, de a lakossági ügyfelek jelentős része alapokba teszi a pénzét, ezekből a befektetés egy része hozzánk kerül betétbe, amire mi szintén kifizetjük a kamatot. Indirekt módon tehát a befektetési alapok hozamán keresztül is gyarapítjuk az ügyfelek vagyonát.

A kamatstoppal érintett portfólión viszont az állam mesterségesen generál a bankoknak negatív marzsot. Mennyire fenntartható ez a szisztéma?

Bármilyen beavatkozás a piaci folyamatokba, ami hosszú ideig tart, nem egészséges. A kamatstop hasonló szerepet tölt be, mint a moratórium: egy nagyon gyorsan megváltozó piaci környezetben átmeneti alkalmazkodási időszakot biztosít az ügyfeleknek. Egy nagy hiányossága van: nincs beépítve motiváció arra, hogy az ügyfelek fixesítsék a hiteleiket. Mi nagyon aktív kampányt folytatunk: felhívjuk azokat az ügyfeleket, akik legjobban ki vannak téve a kamatszint emelkedésének, hogy fixálják a hitelüket. Meglepő módon több mint a 40 százalékuk kéri, hogy küldjük el az ajánlatunkat, és aktívan érdeklődnek a fixálás iránt. Akiket mi elérünk, azoknak a 20 százaléka él is a lehetőséggel.

A Bankszövetségen keresztül zajlanak egyeztetések az illetékes szervekkel, így bízom benne, hogy a felek számára elfogadható módon a kamatstop hamarosan kivezetésre kerül.

Csakhogy minél később történik ez meg, annál drágább az érintetteknek. Van lehetőség arra, hogy a fix kamatozású hitelre áttérő ügyfelek jól törlesztő ügyfélként kamatkedvezményt kapjanak a friss hitelfelvevőkhöz képest?

Mi a fixesítők számára olyan termékeket kínálunk, amilyet bárki felvehet a piacon. Amiben lehet esetleg mozgástér, az rászorultsági alapon bizonyos díjak átvállalása, így például a közjegyzői díjak miatt megpróbáljuk az ügyfeleket kompenzálni.

Az utóbbi hetek másik forró témája a Zöld Otthon Program kifutása volt. Rengetegen lemaradtak róla, sok a csalódott lakásvásárló és -építő. Ön szerint mi a tanulsága a történteknek?

Azt senki nem láthatta előre, milyen gyorsan fog kimerülni a keret. Más bankokhoz hasonlóan mi is leállítottuk még márciusban a befogadásokat, az allokált hitelkeret pedig elegendő volt a befogadott kérelmekre. A termék árazása nagyon attraktív volt. Amikor elindult, még viszonylag közel állt a 2,5%-os kamatmaximum a piaci kamatokhoz. A megemelkedett kamatkörnyezetben viszont nagyon nagy lett az olló, és mindenki ezt a hitelt akarta felvenni, aki új lakásba költözött. Részben tehát kiszorító, és nem kizárólag motiváló hatása volt. Úgy vélem,

ha lenne lehetőség a visszavezetésére, akkor referenciakamathoz kellene kötni a program árazását,

ami még mindig megadja az árelőnyt a piaci termékekhez képest, de nem alakít ki túlzott árazási eltéréseket. A meghirdetett összegnek is van jelentősége: az eredeti 200 milliárd forintos összeg lényegében kéthavi lakáshitel-folyósításnak felel meg, ehhez képest kevésbé volt célzott az alacsony energetikai besorolású fejlesztések, felújítások, vásárlások ösztönzésére a program.

Az MNB adatai szerint konszolidáltan 11,6%-os tőkearányos megtérülést ért el tavaly a magyar bankszektor, ami közel van a 2019-es 13,1%-hoz. Sikerülhet-e megismételni a tavalyi év eredményét?

A külföldön keletkezett eredmény és az osztalékjövedelmek levonásával azért ez jóval kisebb lenne. Ezzel együtt, a kamatbevételek nagy valószínűséggel növekedni fognak ebben a kamatkörnyezetben, a tranzakciós bevételek szépen alakulnak, és a treasury bevételek is általában jól teljesíthetnek a volatilis pénz- és tőkepiaci környezetben. Ugyanakkor a hitelezési céltartalékok is növekednek, ezzel kapcsolatban eltérőek az előrejelzések a háború miatt. Az infláción keresztül a működési költségek is emelkednek, míg a forintgyengülés az euróban vagy dollárban denominált költségeket, például az informatikai szerződéseket érinti érzékenyen. Mi egyértelműen javítani szeretnénk a tavalyi teljesítményen, terveink szerint mintegy 3,5 százalékpontos javulást érve el a tavalyi mutatónkhoz képest. Ha valami nagyon váratlan nem érkezik kormányzati, háború vagy egyéb szempontból, akkor ez reális.

Márpedig váratlan események bőven jöhetnek, elég csak a bankadó esetleges emelésének a lebegtetésére gondolni, a megtörtént események közül pedig ott van a Sberbank végelszámolása miatt szükségessé vált 73,5 milliárd forintos szektorszintű OBA-befizetés. Számítanak az utóbbi megtérülésére?

Nagyon profi folyamat indult el a Sberbank végelszámolására. Ha ez valóban gyors és hatékony folyamat lesz, akkor nagy esélye van az eredményes térülésnek, de azt nem látjuk, ez milyen mértékű lesz. A végelszámolásból befolyó összegnek fedeznie kell azokat a betéteket, amiket az OBA nem fedezett, utána vissza kell fizetnie az OBA-nak a kötvényt, amit kibocsát, és ezt követően kaphatnak vissza a bankok az egyszeri befizetésükből. Ez csak akkor tud megvalósulni, ha nagyon jól sikerül a Sberbank eszközállományának értékesítése, de optimista vagyok.

Tudott piacot nyerni a CIB Bank a Sberbank-ügyfelek elhódításával?

A bankszektorban szerintem majdnem minden bank ügyfeleket nyert az OBA kifizetései miatt.

Nekünk háromszorosára nőtt az ügyfél-akvizíciónk abban az egy-másfél hónapban, és még most is 60-70 százalékkal magasabb az új számlanyitás, mint azelőtt volt. Szerintem ez egy átmeneti jelenség, és az éppen zajló promócióink miatt nehéz különválasztani a Sberbank-ügy hatását.

Számos banknak határozott ambíciói vannak arra a magyar bankszektorban arra, hogy a piac legnagyobb szereplői közé kerüljön, a CIB Bank azonban az elmúlt évtizedben hátrébb csúszott a méret szerinti listán. Hol képzelik el magukat pár év múlva, és bizonyos szegmensekben felmerülnek-e méretgazdaságossági problémáik?

Az elmúlt két évben 23 százalékkal nőtt a teljes hitelállományunk, ami pont megegyezett a piac átlagos növekedésével. 2021-es naptári évi számainkat egy nagy hitel év végi visszafizetése lefelé torzította, ezzel korrigálva kell érteni ezt a számot. A vállalati hitelállományunk 10-11 százalékkal nőtt, ami kisebb a piac átlagánál, a lakossági viszont mintegy 42 százalékkal bővült a piaci 30 százalékkal szemben. A kkv-szegmensben is a piac felett nőttünk, a Növekedési Kötvényprogramban és a projektingatlan-finanszírozásban viszont kevésbé voltunk aktívak., A lakáshitelek kihelyezésében tavaly a piaci részesedésünk elérte a 8 százalékot úgy, hogy az állományban csak 6,5 százalék körül vagyunk. Összességében 60 százalékkal nagyobb a bankunk, mint négy éve, ami egy nagyon tudatos organikus növekedési stratégia eredménye. A prudens megközelítést igazolja, hogy a 90 napon túl késedelmes hitelállományunk aránya mindössze 0,6 százalék, miközben a költség/bevétel arányunk 4 év alatt 20 százalékponttal csökkent. Idén év végére a költség/bevétel arányunk még tovább, 7-8 százalékponttal javulhat.

Jelenleg mennyire vállalati és mennyire lakossági bank a CIB?

A bevételeink mintegy 60 százaléka a lakossági üzletágból, 40 százaléka a vállalatiból származik. A portfólió mérete szerinti megoszlás nagyjából 50-50 százalék.

Év elején közzétette új, négyéves stratégiáját az Intesa Sanpaolo. Melyek az olasz tulajdonos elvárásai, amelyek esetleg változást is jelentenek a CIB Bank életében?

Az új négyéves stratégiai terv alapja az gondolat, hogy egy olyan bank legyen az Intesa, amely

a kiemelkedő teljesítményt, a fenntarthatóságot és a digitalizációt egyszerre helyezi a középpontba.

Hogy ez miként csapódik le nálunk, annak több aspektusa van. Egyrészt a fenntartható jövedelmezőség jegyében nagyon erős hangsúlyt helyezünk mi is a jutalékbevétel-stratégiára, stratégiai irány például a biztosításközvetítés, a vagyonkezelés és a tanácsadás erősítése is. A CIB mérlege jelenleg nagyon érzékeny a kamatszintekre, ami abból ered, hogy a nagybankok közül nálunk a legkisebb az állampapír-portfólió aránya. Emelkedő kamatkörnyezetben ez a bevételekre pozitívan hat, hiszen gyors alkalmazkodást tesz lehetővé, így hatékonyabban tudjuk használni ezt a kamatkörnyezetet, mint a versenytársaink. Hátránya viszont, hogy amikor csökkennek a kamatok, akkor a bevétel is meredekebben csökken. Ezért stratégiailag arra törekszünk, hogy azt ezt ellensúlyozni képes, jutalékbevételt generáló szegmensekben vagy termékekben erősítsünk. A másik fontos pillér a digitalizáció. Az anyabankunk egy önálló digitális bankot fejleszt Isybank néven az olasz piacon, amely új szolgáltatásokkal sokkal költséghatékonyabban szolgálhatja majd ki azt az ügyfélkört, amelyik nem használja a hagyományos fiókhálózatot. Mi egyelőre nem tervezzük egy vadonatúj internetbank létrehozását, de mivel a nemzetközi divízióban mi vagyunk az a bank, amely a legtöbb újdonságot vezeti be egyfajta laborként, és ez továbbra is fókuszban marad nálunk, nem kannibalizáljuk egymást az új digitális bankkal. Harmadrészt az ESG is prioritás, a személyes teljesítményértékelésem legalább 15 százalékban ettől függ. Külön erre dedikált vezető és projektcsapat foglalkozik azzal, hogy a legjobbak között feleljünk meg az MNB zöld ajánlásának és más elvárásoknak.

Hogy állnak a bank fenntarthatóvá tételével?

Az MNB nekünk eljuttatott benchmarking elemzése szerint a banki mezőny felső kvartilisében vagyunk a felkészültség, a megközelítés és a stratégia tekintetében. Direkt módon is zöldítünk, és az ügyfeleink támogatására ESG-pontrendszert alakítunk ki: az egyedi hitelek esetében nemcsak hitel ratinggel, de önálló ESG-ratinggel is jelentkezni fogunk.

Miről szól idén a digitalizáció a CIB Banknál?

A személyi kölcsönnél már nagyon jól működik a távoli szerződésaláírás: egy okostelefon segítségével alá lehet írni bármilyen szerződést, és dokumentumokat is tud ezen keresztül feltölteni az ügyfél. Hasonlót viszünk véghez a lakáshitelek esetében is: ezek felvétele 6-7 százalékban online felületen keresztül történik úgy, hogy az ügyfélnek csak a szerződés aláírására kell befáradnia. A kisvállalati hitelek esetében ez már szintén működik, jelenleg azon dolgozunk, hogy a támogatott hitelek esetében is megoldjuk ezt. Dolgozunk a „conversational banking” kialakításán is: a chatbotunkhoz kommunikációs történetet is biztosítunk, hogy gyorsan és költséghatékonyan interaktálhassunk az ügyfelekkel. Nagyvállalati oldalon két új elemet emelnék ki: tavaly egy új internetbanki felületet dolgoztunk ki, és az ügyfelek 90 százalékát már átmigráltuk erre a szofisztikáltabb platformra. Ezzel egyidőben bevezettük anyabankunk, az Intesa Sanapolo Confirming nevű szolgáltatást is, amely segíti a vállalati ügyfeleket az országhatárokon túlnyúló kereskedelmi ügyletek faktorálásában.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio