Bankvezérek a hitelekről: addig táncolunk, amíg szól a zene

Egyre rosszabbak a hitelezés feltételei az emelkedő kamatkörnyezetben, nem véletlen tehát, hogy az organikus növekedéssel szemben felértékelődnek az akvizíció lehetőségei a bankok számára. A hitelintézetek ugyanakkor nem fogják behúzni a hitelféket, a hitelkínálat töretlen maradhat – derült ki Hitelezés 2022 konferenciánk bankvezéri panelbeszélgetésében. A kamatstoppal valamit kezdeni kell, mert ebben a formában fenntarthatatlan, a bankadó esetében pedig nagy az emelés valószínűsége – legalábbis a konferencia közönsége szerint.

Mi lesz a Sberbank hitelportfóliójával?

Jól értesült a Portfolio, de sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom az információt, mindenesetre nagyon jó üzleti lehetőség lenne a hitelportfólió megvásárlása, ugyanis az organikus növekedés lehetőségei beszűkültek – mondta Egerszegi Ádám, a Magyar Bankholding vezérigazgató-helyettese, hozzátéve: a portfólió megvásárlása 1 százalékpontot tenne hozzá piaci részesedésükhöz, nekik pedig nagy integrációs és migrációs tapasztalataik vannak.

Egyszeri befizetés vagy a bankadó átgondolása a járható út?

A bankadót ideiglenesen vezették be Magyarországon, minden ilyen lépésnél attól félnek a bankok, hogy beég a rendszerbe. A magyar bankszektor mindenki másnál nagyobb mértékben járult hozzá a költségvetéshez, ehhez képest a fejéhez kapja, hogy hatékonytalan – fogalmazott Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója. Az utóbbi 3-4 évben mintegy 20%-kal nőtt a bankadó, a mérlegfőösszeggel együtt. Emellett extra befizetései is vannak: például a kamatstop.

Mi legyen a kamatstoppal?

Mára egyértelműen kiderült, hogy meg kellett volna tenni a fixesítést, utólag nem a bankszektor kárára kellene orvosolni a problémát – mondta Jelasity Radován (Erste). Jórészt 2005 és 2008 között kiadott és azóta többször megsegített devizahitelesekről van szó, őket segíti most is a kamatstop. Akik viszont meghallgatták az MNB és a szektor tanácsát, azokat nem. Az időnk 99%-át a napi szintű problémákkal töltjük el, ahelyett, hogy foglalkoznánk a bankszektor jövőjével, olyan kérdésekkel, mint a blockchain, a mesterséges intelligencia vagy a kriptopénzek jövője. A kamatstopot jó lenne rászorultsági alapra helyezni, azoknak adni, akiknek tényleg szükségük van rá – mondta Zolnai György, a Raiffeisen vezérigazgatója. Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója felhívta a figyelmet: fontos, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy a külföldi tulajdonosok visszafogják a beruházásaikat a kiszámíthatatlan lépések miatt. Saját fixesítési ajánlatuk iránt meglehetősen sokan érdeklődnek az ügyfelek közül.

Mekkora lesz a hitelezés visszaesése?

A Raiffeisen felmérése alapján nagyon alacsony azoknak a cégeknek a száma, akik a kamatemelkedés miatt várhatóan fizetési nehézséggel fognak szembesülni – mondta Zolnai György (Raiffeisen), aki nem számít arra, hogy a bankok behúzzák a féket. Az a megoldás, hogy a kkv-szektorban marad a támogatás, a lakossági oldalon azonban nem lesz olyan erős a kihelyezés növekedése, mint tavaly. Ha támogatott kkv-hitelezést akarunk, valamilyen ösztönzést kell mögé tenni, amilyen korábban is volt, pl. a jegybanki kamatswapok esetében – vélte. A magyar bankszektor nem finanszírozhat hosszú távú fix kamatokat gyorsan átárazódó betétekkel. Simák Pál (CIB) a személyi kölcsönökön érzékeltette, hogy a kamatemelkedés nem okozott visszaesést, a vállalati oldalon elsősorban a beruházási hiteleknél lehet lassulás. Jákli Gergely, az EXIM elnök-vezérigazgatója elmondta: az első négy hónapban az új hitelek folyósításában 25%-os csökkenést lát az EXIM, a koronavírus előtti időszakhoz képest viszont még mindig bő 50%-os növekedés. A forgóeszközhitelek iránti kereslet nő, a beruházásiak iránti viszont csökken. Nagy kérdés, hogy mekkora támogatási tér lesz az EU-s szabályozás oldaláról 2022 közepétől, és hogy a háború gazdasági következményeinek enyhítésére szolgálató programokat miként tudják kihasználni. A vállalati hitelállomány legalább fele mögött van valamiféle állami támogatás, „hozzá voltak szoktatva az ügyfelek a stimulált hitelpiachoz.” Az egymilliárd dolláros kérdés most az, hogy lehet átmenekíteni a programokat úgy a következő időszakba, hogy a kkv-k továbbra is fix kamatozást kapjanak, itt gyors megoldásra van szükség. Jelasity Radován (Erste) szerint „addig kell táncolni, amíg szól a zene”. Ha másokat kevésbé is, az államot akkor is finanszírozni fogják állampapír-vásárlásokkal. A bankszektor most 1 százalékponttal ajánlja a lakáshiteleket a 10 éves állampapírhozam alatt, ez veszteséget jelent a bankoknak, a kontrolling felé ez szinte napi szintű magyarázatot igényel. Egerszegi Ádám (Magyar Bankholding) szerint az idei első négy hónapban töretlen volt a hitelkereslet, bizonyos támogatott konstrukcióknál dömpinget is látnak. A beruházási hitelek oldalán a kereslet csökkenése várható, a likviditási hitelek iránt viszont nőni fog az igény.

Hogy áll a szuperbank felállítása?

Április 1-jén a Budapest Bank beolvadt az MKB Bankba, mindenféle jelentős piaci turbulencia nélkül, így a csoport kétszereplőssé vált, a Takarékbank pedig az MKB Bank leánybankjává vált. Teljes erőbedobással zajlik a munka, 2023 tavaszán pedig a három intézmény egy szereplőként jelenhet meg a piacon, amikor az új technológiai platform már piacvezető digitális megoldásokkal lesz jelen – mondta Egerszegi Ádám (Magyar Bankholding).

Mi lesz a bankszektor működési költségeivel?

Rengeteg informatikai beruházással nem költséghatékonyabb lesz a bankszektor, hanem egyre drágább, az ügyfél jobb szolgáltatásokat kap, az IT-cégek pedig meggazdagodnak, miközben a költések 25%-a pedig az IT-biztonságra megy. Folyamatosan jönnek ki szenzációs szolgáltatások, ennek ellenére a bankok költséghatékonysága csak lassan javul – hívta fel a figyelmet Zolnai György (Raiffeisen). Simák Pál (CIB) abban bízik, hogy az elmúlt három évhez hasonlóan kordában tudják tartani a költségeket, miközben a bevételek növekedni fognak, a tranzakciós illetéket és más tényezőket beleszámítva azonban továbbra sem olcsó nemzetközi összevetésben a bankrendszer.

Lesz-e további konszolidációs hullám?

Jelasity Radován (Erste) csoportszintű, nemzetközi eszköz- vagy piaccserékre lát esélyt, hiszen alig maradt kisebb méretű bankokból Magyarországon, így lassan nem lesz mit konszolidálni.

Mi lesz a bankadóval?

A bankvezérek természetesen nem örülnének az idén mintegy 61 milliárd forintot kitevő bankadó emelésének, a közönség mintegy 80%-a azonban úgy vélte, hogy 0-100% közötti mértékben meg fogja emelni a kormány.

Címlapkép: Stiller Ákos / Portfolio