Érdekes folyamat zajlik a személyi hiteleknél, most indul csak be igazán a kamatemelés?

Megosztottak a piaci szereplők annak kapcsán, mi vár a személyi hitelezésre 2022-ben: vannak, akik visszaesésre számítanak, mások szerint nem lesz jelentősebb megtorpanás. Portfolio Hitelezés 2022 konferenciáján a piaci szakértők beszélgettek a külföldön egyre gyorsabban felfutó BNPL-jelenségről, a személyi hitelek kamatszintjéről és a hitelkártyák jövőjéről is.

Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója a fogyasztóbarát személyi kölcsönök tapasztalatairól és a fogyasztási hitelpiac előtt álló kihívásokról beszélt előadásában. A főbb megállapítások:

Az elmúlt évek érdemi változásai ellenére a személyi hitelek továbbra is a hitelpiac meghatározó részét képezik. A 2020 előtti időszakban több probléma is felmerült a személyihitel-piacon, ilyenek a magas kamatfelárak, a pénzügyi tudatosság alacsony szintje, a hitelkiváltás drága, a piacon elérhető termékek nehezen összehasonlíthatóak. A Covid egy strukturális törést okozott a piaci folyamatokban (visszaesett a kereslet, szigorodtak a feltételek).

A piaci szereplők előtt álló kihívások kapcsán felidézte a makrogazdasági folyamatok hatását, előretekintve a személyihitel-piaci kamatok növekedése a piac lassulását eredményezheti.

Elmondta azt is, hogy az ügyfelek jövedelmi kifeszítettsége nem túlzottan kockázatos, de a kamatemelkedéssel több fogyasztó hitelkorlátossá válhat.

Egyes szegmensekben a személyi hitelek versenytársaiként új termékek jelenhetnek meg, ilyenek lehetnek például a BNPL-hiteleket (vásárlásokhoz kötött azonnali áruhitel) nyújtó fintechek vagy a szabad felhasználású jelzáloghitelek.

Lemaradásként emelte ki, hogy bár a személyi hitelek terén is adottak a digitális hitelezés feltételei, ebben még nem történt nagy előrelépés a piacon. Az MNB a minősített személyi hitelek (MSZH) elvárásrendszere útján igyekszik támogatni a digitális átállást.

A zöld szempontok a személyi hitel piacon is fontos szerepet kaphatnak a jövőben, ebbe az irányba mozdulnak el az MSZH-k esetében is. A cél, hogy az MSZH-k elérjék a 40%-os piaci részesedést – tette hozzá.

Fogyasztási hitelezési kerekasztal: hogyan tovább, magyar piac?

A fogyasztási hitelezés rejtelmeiről szólt az előadást követő panelbeszélgetés.

Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának igazgatója idén a személyi kölcsönök kihelyezése terén 4-5%-os növekedésre számít, szerinte az év második felében jelentősen visszaesik majd a dinamika. Somogyi Péter, a Magyar Bankholding lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója szerint nem lesz komolyabb visszaesés a személyi hitelekben. Bán Kristóf, a CIB Bank lakossági hitel- és bankszámla termékek vezetője úgy véli, hogy messzemenő következtetést nem lehet levonni az első negyedévről, szerinte az már pozitív lesz, ha annyit meg tud csinálni a piac, mint tavaly.

Az infláció hatásáról a fogyasztási hitelekre nézve Nagy Tamás (MNB) a marzsok szűkülését emelte ki, idővel lekövetik a kamatok az inflációt. Szerinte a magas infláció és a folytatódó kamatemelések sok eseteben YTM-korlátokat hozhat a fogyasztóknál, és szerinte emiatt csökkenhet a személyi hitelek kihelyezésének dinamikája. Bán Kristóf (CIB) meglátása szerint érdekes, ami a piacon zajlik: most jött el az a pont, amikor a marzsok csökkenése már fáj a bankszektornak, ez pedig magával hozhatja a személyi hitelkamatok gyorsulását. Az inflációs környezetnek van egy olyan mellékhatása, hogy bizonyos ügyfelek kiszorulnak a piacról, ami viszont nem feltétlenül baj – tette hozzá Somogyi Péter (Magyar Bankholding). Szerinte nem a kamatszint, hanem a rendelkezésre álló jövedelem nagysága határozza meg a fogyasztási hitelek keresletét. Kalmár Milán, az InstaCash Chief Sales Officerje szerint egyre relevánsabbá válnak a finanszírozási alternatívák az infláció emelkedésével.

Bán Kristóf (CIB) a minősített személyi hitelek kapcsán elmondta, hogy a CIB Bank nem akarta bevezetni ezt a termékcsoportot, mivel meglátásuk szerint a bank termékei így is versenyképesek. A fogyasztók nem feltétlenül nézik a fogyasztási hitelek minősítését – tette hozzá. Somogyi Péter (Magyar Bankholding) szerint nemcsak a kamatfelárakat kellene nézni ilyen esetekben az MNB-nek, hanem a hitelek feldolgozási költségét is, hiszen az mindig állandó kiadás nagy és kisebb összegű hitelek esetén is.

MI lesz a BNPL-jelenséggel hosszú távon a fogyasztási hitelezésben? Kalmár Milán (InstaCash) szerint a bankok már látják, hogy külföldön a BNPL-szolgáltatók már bizonyítottak, így rövid időn belül itthon is nagyobb szerepe lehet ennek. Itthon jelenleg alacsony az áruhitelek aránya, tehát bőven van még növekedési lehetőség, ami a bankoknak is érdekes szegmens lehet. Azok a bankok vannak és lesznek előnyben, akiknek már vannak áruhiteles tapasztalataik – tette hozzá. Somogyi Péter (Magyar Bankholding) is úgy véli, hogy lesz szerepe a BNPL-nek az áruhitelezésben, de nem gondolja, hogy dominánssá fog válni a piacon. Bán Kristóf (CIB) elmondta, hogy kamatmentes részletfizetésű áruhitel gyakorlatilag most is van a piacon, tehát ő sem gondolja, hogy a BNPL ilyen nagy változást hoz majd. Nagy Tamás (MNB) szerint a BNPL előremutató termék, a jegybank örülne, ha minél több bank foglalkozna ezzel a kérdéskörrel.

Milyen jövő vár a hitelkártya-piacra 5-10 éves időtávon? Bán Kristóf (CIB) szerint folytatódni fog a hitelkártya-piac visszaesése, hiszen ma már számos olyan termék van, amely kvázi kiváltja azt. Somogyi Péter (Magyar Bankholding) is azt látja, hogy a hitelkártya-piac nem növekszik, de lenne még benne potenciál. Változik az ügyfelek viselkedése, sokkal tudatosabbak, másképp használják a kártyát, mint 5-8 éve. Ugyanakkor lehetnének olyan kapcsolt termékek a hitelkártyákhoz, amelyek megdobhatnák a használatukat (például a kapcsolt személyi hitelek).

Németh Balázs, a K&H Csoport innovációs vezetője a hitelezés digitális átállásáról beszélt előadásában:

Ma már minden termék eladható digitálisan, a kérdés már csak az, milyen feltételrendszerek mentén. A digitális megoldások hatását azonban alul és túlbecsülni is lehet – tette hozzá.

Azt látni, hogy az ügyfelek oldaláról nagy a nyitottság a digitális megoldásokra, egy sor banki szolgáltatás érhető már el online.

A digitalizáció itthon egyértelműen a személyi kölcsönök piacán koncentrálódik, az online fogyasztási hitel felvétele ma már egy egyszerű folyamat. A K&H-nál ma már minden második személyi kölcsönt online veszik fel az ügyfelek.

A közeljövő szerinte továbbra is hibrid, marad és fontos is az emberi tényező a nagyobb döntéseknél. Pár éven belül azonban mindezt kiválthatja egy digitális asszisztens.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio