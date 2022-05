Ingatlanhitelek Magyarországon: bivalyerős piac csapódik a falnak, merre tovább?

Egy rendkívül erős ingatlanpiac csattant neki a falnak február 24-én, az orosz-ukrán háború kirobbanásával. Rengeteg a bizonytalanság a piacon, az alapanyagárak, a kivitelezési kockázatok rendkívüli módon megnőttek, a bankok is óvatosabbak, de drámai szigorításra nem kell készülni a projektfinanszírozásban. Erről volt szó Hitelezés 2022 konferencián 3/B szekciójában.

„Hozamok és elvárások az irodapiacon és azon túl” címmel tartott előadást Hitelezés 2022 konferenciánkon Borbély Gábor a CBRE kutatási igazgatója. 2022 elején borzasztóan optimista volt az ingatlanpiac, az ingatlanbefektetési forgalom Európában abszolút csúcson volt az idei első negyedévben. Az éves forgalom 2022 áprilisában magasabb volt, mint eddig bármikor. Egy rendkívül erős piac csattant neki a falnak február 24-én, az orosz-ukrán háború kirobbanásával.

Az elmúlt időszak növekedése nem volt egyenletes sem földrajzilag sem szektorálisan. 2022 elején a logisztikai és a retail piac gyorsan növekedik, de erős a tavalyi évről az áthúzódási hatás. Az elképesztő politikai bizonytalanság a piacot megdermesztheti, ha a tavalyi volumen meglesz, akkor jó évet zárhatunk idén. Az ingatlanpiaci hozamváltozás üteme lelassult 2022-ben, az irodai hozam csökkenése megállt, az ipari hozamok tovább eshetnek. Rövid távon a piaci környezetre itthon a forgalom reagál, a fejlett piacokon az árazás csökkenhet. A fejlesztési hullám 2023-ra kifuthat, lassuló, érett piaci dinamika várható, de a 2010-es évek elején látott egyensúlyvesztés nélkül – fejtette ki Borbély Gábor.

„Lakásfejlesztési körkép: mire mennek az új építésű ingatlanokra felvett hitelek?” címmel tartotta meg a szekció második előadását Sápi Zoltán, az Eltinga elemzője. Az elindított új projektek lakásszáma és az értékesített lakások száma visszaesett a pandémia idején, de 2021 első negyedévében gyors növekedés következett be a piacon, elsősorban kínálati oldalon. Az árak 5 év alatt duplázódtak meg, 1 millió forint volt sokáig a lélektani négyzetméterár-határ a budapesti újlakások esetén, de azóta robbanásszerű árnövekedés tapasztalható a piacon. Februárban-márciusban 1,2-1,4 millió forintos négyzetméterárakat lehetett látni. Ma a XII. és a XI. kerület számít a top lokációnak Budapesten, ahol a legtöbb újépítésű ingatlanfejlesztés zajlik, a külső kerületekben egyelőre kevés projekt látható. A legjobb lokációkban 2 millió forintos négyzetméteráron kínálják az újlakásokat, az „olcsóbb” kerületekben 900 ezer forintos négyzetméterár a jellemző.

A panelbeszélgetés elején a balatoni és budapesti ingatlanárak kapcsán Nagygyörgy Tibor (Biggeorge Property) elmondta, a balatoni áremelkedés nem lepte meg őt, mert a covid nagy piaci felfutást hozott, ott két nagy telket vettek, ahol hamarosan el is indul a fejlesztés. Szerinte nehéz a jelenlegi környezetben alaposan tervezni, de bizonyos szintek között előre lehet jelezni, hogy egy projekt megvalósulása mennyibe fog kerülni. Elemezik a környezetet, ha alapanyagár emelkedés van kilátásban, ezt is beépítik. 10%-os építési költségtartalékot építettek be a projektekbe, mire elmennek a finanszírozóhoz, egy jelentősebb arányú előértékesítésen már túl is vannak.

Balogh Péter (Magyar Bankholding) elmondta, lényeges különbség van a budapesti és a régiós, vagy balatoni piacon, azért ilyen magasak utóbbi esetében is az árak, mert a kereslet erős a Balatonon, fedezik az árak a kockázatokat. A bankoknak van pénzük, ha szeretnének finanszírozni, az a kérdés, hogy a teljes értékláncon végigfutó kockázatait a fejlesztő el tudja-e vinni, és ehhez lehet-e megfelelő finanszírozási terméket kínálni.

Kiss Ákos (Property Market) szerint a pénzintézetek kockázati kedve változik, olyan területekre helyeznek ki pénzt, ahol kevésbé kockázatos partnerekkel megfelelő megtérülést lehet elérni. Mintr elmondta, pár hete kötöttek egy nagyobb finanszírozási megállapodást, egy 65 millió eurós deal zárult le. De a lakófejlesztéseknél is azt látni, hogy egy jó projektet, ha nagyobb körültekintéssel is, de szívesen fogadnak a finanszírozók is. Szigorodó feltételeket támasztanak a bankok, ez látszik a hozamkörnyezetből is, de a projekt minősége befolyásolja elsősorban a döntésüket. "Mi általában több finanszírozási ajánlatból tudunk választani" – tette hozzá a szakember, ám ez nem minden fejlesztő esetében van így.

Nagy Gergely (OTP Csoport) kifejtette, a bankok a kiszámíthatóságot keresik, de jelen környezetben minden van, csak kiszámíthatóság nincs. Kiszámíthatatlanná vált a környezet, de egyelőre nincs radikális változás a hitelezési feltételeket tekintve. Finomhangolások biztosan lesznek, jobban megnézik a projekteket, így indulnak neki egyelőre a jövőnek.

Címlapkép: Getty Images