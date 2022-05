Kkv-hitelezés Magyarországon: vihar előtti csendet láthatunk

A kkv-hitelezésről és a kkv-szektor kilátásairól volt szó a Hitelezés 2022 konferenciánk 2/A szekciójában, ahol kiderült, hogy a szektor jelentős pénzügyi kockázatokkal, globális gazdasági kihívásokkal néz szembe, és ez már a cégalapítások, cégtörlések, kényszerfelszámolások számán is látszik.

A kkv-hitelezés előttünk álló nehézségei címmel tartott előadást Dr. Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója. A 2008-as válság olyan folyamatokat indított el, amely a jelenlegi válságokra is kihatással van. 2019-ben már lassulás indult a világgazdaságban, már akkor érezhető volt, hogy valami készülődik. 2020-ban a koronavírus okozta iszonyatos bizonytalanság nyomott bélyeget a gazdaságokra. Az online szolgáltatások virágoztak, de bizonyos területek értelmezhetetlen módon összezsugorodtak, például a vendéglátás is ide tartozik. 2022-ben az orosz-ukrán háború kirobbanása tovább fokozta a helyzetet. Az ellátási láncok átalakulnak, a lokális beszállítók szerepe felértékelődött. Az infláció emelkedése korábban elindult, de a koronavírus és az orosz-ukrán háború erre rátett egy lapáttal. 4000 ukrán és 700 orosz tulajdoni érdekeltségű cég működik Magyarországon.

A koronavírus alatt bevezetett lépések jótékony lepelként eltakarták a problémákat, de ne legyenek kényszerképzeteink, sokan be fognak még dőlni közülük.

Csorba Hajnalka Fotó: Stiller Ákos

Jelentősen nőttek a pénzügyi kockázatok, több csőd, felszámolás és kényszertörlést látni most a kkv-piacon. A végelszámolások száma jelentősen nőtt az év elején, megindult a tisztulás, sok vállalkozást kényszertörléssel szüntetnek meg. Az energiaárak elszabadultak, komoly ellátási problémák alakultak ki, ami többek között az autóipart, a mezőgazdaságot érinti. Azok a cégek, amelyek rövid távon nem tudnak túlélni, hosszabb távon sem fognak működni, ezért a rövid távú túlélési tervekkel foglalkoznak most a cégek, nem az ESG terveikkel – fejtette ki az Opten stratégiai igazgatója.

Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója a tőke versenyképesség növelésében betöltött szerepéről tartott előadás, melyben kiemelte, hogy a Hiventures célja, hogy a versenyképes vállalkozások ne torpanjanak meg, hanem tovább tudjanak növekedni. A társaság 2017-től 2021-ig 60 milliárd forintot meghaladó tőkebefektetést nyújtott 450 cégnek. A magyar vállalatok iparágfüggetlen tőkeellátottsági mutatója 2019-ben 49 százalék volt, jelenleg 46%, a világjárvány két éve a távlati gondolkodás lehetőségeit szűkítette. Az általános forrásbevonási kedv csökkenése mellett kevés hazai vállalat (2,4%) tervez külső tőkét bevonni. A tőkebevonások célja belföldi beruházások, fejlesztések, kapacitásbővítés. 2021-ben a Hiventures 22 milliárd forintos kihelyezésének fele kkv-kba és nagyvállalatokba áramlott.

Katona Bence Fotó: Stiller Ákos

Borsi Krisztina az ApPello képviselője (head of pre-sales) a vállalati hitelezési rendszerek bevezetéséről tartott előadást, melyben kifejtette, az ígéret általában az, hogy több hitelt helyezzünk ki kisebb költség mellett. Ám ez nem ennyire egyszerű, sokszor a meglévő rendszerek között nincs kiépített kapcsolat, ezért többszörös adatbevitelre, emberi erőforrásra van szükség, felmerül a hiba kockázata is. A cél az, hogy egy hatékony, rugalmas rendszert hozzunk létre, amely lehetővé teszi a kivételeket kezelését is, de sztenderdizált módon használható. A projekteknek nagyon jót tesz, amikor meghatározzuk a rendszer határait, felmérjük a projekt kockázatait, és implementációs tervet készítünk. A vállalati hitelezési rendszerek specialitása, hogy sok különböző munkaterülettel kell együtt dolgozni, ezért fontos a magas szintű felderítési szakasz a projektek elején. A szakértő három tanácsot fogalmazott meg:

Készítsük elő a projektet, fogalmazzuk meg a kulcskérdéseket,

használjunk flexibils eszközöket, amik a elérhetők az implementációs szakaszban ,de a működési időszakban is használhatók,

használjuk ki a párhuzamosítható feladatokat, témaköröket a hatékonyság növeléséért.

Borsi Krisztina Fotó: Stiller Ákos

Kkv-hitelezés - Hogyan tovább?

A szekció panelbeszélgetésén a kkv-hitelezésről volt szó, melynek a fő kérdése az volt, mi lehet a 10% feletti kamatok alternatívája, milyen támogatott hitelekkel, konstrukciókkal segíthetik a szektort? Volt-e szigorítás a hitelezésben?

Benkó Tamás, (UniCredit Bank) szavai szerint nem feltétlenül szigorításról van szó, amikor azokat a vállalkozásokat próbálják megérteni, amelyek a háború vagy a pandémia hatásait szenvedik meg. Midenkinek az az érdeke, hogy a bankos is megértse, hogy az adott vállalkozásra hatással van-e a háború, az alapanyagárak emelkedése. Ennek fényében a megfelelő finanszírozási döntés meghozatala a fontos. Bertalan Sándor (Magyar Bankholding) elmondta, hogy generális szigorítás nem volt a banknál, most éljük a kkv-knál tapasztalt boom végét, fedezet és egyéb módosítás nem történt, a normál kockázatkezelési rendszerek működnek, figyelik a piaci változásokat. Fetter István (CIB Csoport) szerint lakossági és vállalati oldalon is erős az igény a hitelekre, július közepéig a KAVOSZ és Széchenyi kártya program hajtja a piacot. A bankok magasabb céltartalékokat képeztek az elmúlt időszakban, mint amekkorára szükség lett volna, ezeket vissza tudják írni. Vannak negatívumok, de a 4 százalékot meghaladó gazdasági növekedés ígéretesnek tűnik. Kementzey Ferenc (Raiffeisen Bank) elmondta, szisztematikus szigorítás náluk nem történt, de a portfólió átvilágítást elvégzik, üzleti szempontból is elemzik a cégeket, és megelőző lépéseket vizsgálnak.

Szerdahelyi Róbert (Erste Bank) szerint az Erste Banknál konzervatív kockázatkezelési rendszer működik, szisztematikus rendszerszintű szigorításra nem került sor, de a beszélgetésekben egy egészséges óvatosság már érzékelhető. Arról is beszélgetnek velük, hogy mi mindent kell figyelembe vennie a vállalkozásnak, például az alapanyag árak emelkedése, az infláció vagy más kockázatok tekintetében. A harmadik negyedévben m,ár egy kisebb hitelkereslet csökkenés várható. Toldi Balázs (Citibank) elmondta, hogy náluk sem volt szigorítás a hitelezési feltételekben, az infláció és az orosz-ukrán konfliktus nem éinti olyan mértékben, mint korábban gondolták volna.

A panelbeszélgetés résztvevői egyetértettek azzal, hogy rendkívülki mérétkben megnőtt a Széchényi hiteltermékek iránti kereslet a program lezárulta előtt, már csak egy-két hét van hátra, míg érdemes beadni a Széchenyi kártyás hitel iránti kérelmeket. A Széchenyi kártya program a krízis garancia program júliussal kifut, a garanciaintézmények részéről a bankok azt a jelzést kapták, hogy itt nem várható hosszabbítás. A kkv-szektornak azonban szüksége lenne valamilyen finanszírozási támogatásra. Kementzey Ferenc (Raiffeisen Bank) kifejtette, hogy zajlanak azok az egyeztetések, hogy miképpen lehetne a Széchényi programot folytatni, ám ez szinte biztos nem lesz olyan kamatszinten, mint eddig, de a piaci kamatoknál kedvezőbb lesz. Az MFB is előjöhet új hitelekkel, és az euróhitelek is előkerülhetnek, azoknál a cégeknél, akiknek természetes fedezete, euróbevétele van.

Bertalan Sándor (Magyar Bankholding) szerint vihar előtti csendet láthatunk, most mindenki "kimaxolja," amit még lehet. A beruházás iránti kedv csökkenni fog, a forgóeszközök irányába lesz átcsoportosítás a megnövekedett likviditási hiány miatt. Az alternatív finanszírozási lehetőségek is előkerülnek, mint például a faktoring. Egy olyan réteget is látni, amely mindent csináljunk meg azonnal, mert most van rá forrás, ez fog megállni a félévkor.

Fetter István (CIB) szerint június 30-ig a kkv-k kihasználják a kedvezményes forrásokat, július augusztus alapvetőpen is gyengébb hónapok szoktak lenni szezonális okok miatt, ez idén még gyengébb lesz. Mindannyian bízunk abban, hogy lesznek még támogatott konstrukciók, de az eddigi időszak lezárul. Kementzey Ferenc (Raiffesien Bank) egy meredekebb visszaesést is el tud képzelni a beruházási hiteleknél, sok az ismeretlen, de ésszerű kamattámogatott konstrukciókra nagy szükség lesz.

Szerdahelyi Róbert (Erste Bank) elmondta, a lehetséges visszaesést a harmadik vagy negyedik negyedévben várhatjuk, ágazatfüggő lehet, hogy hol lesznek nagyobb visszaesések a beruházási hiteleknél. Félbehagyott beruházásokat nem látni, de az agráriumban egyértelműen látható, hogy például ugyanazt a mennyiségű gabonát eladni lényegesen nagyobb forgóeszköz hitellel lehet. Toldi Balázs (Citibank) szerint a kisebb ügyfeleknél lesz likviditási hiány, a Citi ügyfelei jelenleg nagyon magas likviditással rendelkeznek, aminek keresik a helyét. Részben azért, mert tartalékolták, vagy keresik a beruházási projekteket. Szerinte a közeljövőben fel fog értékelődni a profi készpénzgazdálkodás szerepe.

Címlapkép: Stiller Ákos