Az MNB betört az NFT-piacra - mire készül a jegybank a párját ritkító újítással?

A múzeumok világnapja alkalmából bemutatták az MNB új mobilapplikációját, amelyben egy érmegyűjtő NFT-tárca is helyet kapott. A bemutató apropóján Fábián Gergely, az MNB ügyvezető igazgatója; Pap Judit az MNB osztályvezetője; Horváthné Rudolf Teréz, a Magyar Pénzverő Zrt. vezérigazgatója; Vajda András, az Iconicchian vezérigazgatója és Weiler Péter digitális művész beszélgettek egymással a Pénzmúzeum küldetéséről, az NFT-k művészetben betöltött szerepéről, valamint a blokkláncról és a tokenizációról.

Milyen volt a Pénzmúzeum fogadtatása? Milyen szerepet tölt be az intézmény a pénzügyi oktatásban?

A résztvevők meglepően nagy érdeklődést tapasztaltak a nyitás óta. A Pénzmúzeum márciusi startja óta 15 ezren látogattak el a kiállításra, a foglalások pedig előre beteltek. Ők az első pénzmúzeum, ahol a kiállításon a digitális jegybankpénzről szóló anyagok is helyet kaptak. Igyekeztek olyan digitális innovációkat és interaktív lehetőségeket beemelni, amelyekkel fel tudják kelteni a fiatalok érdeklődést. Van lehetőség például egy saját arcképpel ellátott bankjegy nyomtatására is.

Az MNB kiemelt fontosságúnak tartja a pénzügyek és a pénztörténet közvetítését. A Pénzmúzeum rendkívül gazdag érmegyűjteménye is ezt a célt szolgálja. Ennek eddig egy jelentős része nem volt látható, és most igyekeztek egyedülálló megjelenítési technikákkal bemutatni az értékes kiállítási tárgyakat. Külön kiemelendő Szent István ezüstdénárja, amely egy, az államiságunkat jelképező, egyedülálló darabja a múzeumnak. A régi darabok mellett a modern emlékérmék széles köre is helyet kapott a múzeumban, a kiállítás körülbelül 200 ilyen érmét foglal magában.

A következő kérdés a blokkláncra irányult és arra, hogy miként válhat a csúcstechnológia a művészet javára. Vajda András elmondta, hogy a blokklánc lényege, hogy lehetővé teszi értéktárgyak vagy bármilyen más értékelem - legyen az kép, hangfájl - rögzítését, és az életútjához köthető minden fontos információnak a tárolását. A blokkláncon tárolt információ módosíthatatlan és visszakövethető, éppen ezért kiválóan auditálható. Weiler Péter szerint digitális állományokat egyedivé tevő és az eredetiségüket igazoló NFT-technológia óriási pezsgést hozott a művészeti világban. Szerinte ettől a művészet nem fog lényegileg megváltozni, az NFT nem fogja csökkenteni a művészeti értéket, hiszen csak egy technológiáról van szó, amelynek segítségével gyűjthetővé válik az, amit létrehoztunk.

Mennyire népszerű az NFT a fiatalok körében?

Fábián Gergely szerint a fiatal generációk élen járnak a digitalizációban, az NFT a metaverzumhoz hasonlóan egy növekvő trend, ám a pénzügyi tudatosságot és a pénzügyi ismereteket nem lehet megspórolni. Éppen ezt az ismeretterjesztői feladatot látja el a pénzevolúciót átélhetően bemutató Pénzmúzeum kiállítása is.

Weiler Péter szerint a következő generáció a legnagyobb természetességgel nyúl a digitális termékekhez is, számukra egy digitális termék is hasonló értéket képvisel mind egy fizikailag létező tárgy. Ezt fontos figyelembe venni, de már azon is elkezdtek gondolkozni, hogy milyen újszerű módszerek léteznek arra, hogy a digitálisan létrehozott és kereskedett terméket a fizikai térben is megjelenítsék.

Pap Judit szerint a fiatal generáció sokszor impulzus-szerűen viszonyul ezekhez az újításokhoz, a kockázatokra kevesebb hangsúlyt fektetnek. Éppen ezért az MNB-nek az ismeretterjesztésben is szerepet kell vállalnia.

Horváthné Rudolf Teréz a pénzverés technológiájának változása kapcsán elmondta, hogy az 2000 év alatt alig változott, kizárólag a hatékonyságon volt a hangsúlyt. Ma már viszont olyan új technológiák jelentek meg, amelyek esztétikailag is új színt adnak az érméknek (pl.: színezett fém, mikroszkopikus betűméret). Az érmeverés ráadásul a digitalizációval is kezd összefolyni: megjelentek ugyanis a QR-kóddal ellátott gyűjtői érmék is.

Vajda András szerint a blokklánc implementációja kapcsán egyértelműen a biztonsági követelményeknek való megfelelés jelentette a legnagyobb kihívást, de igazán jelentős kompromisszumokat nem kellett kötni. A megvalósítónak ráadásul már volt kereskedelmi banki tapasztalata ezen a téren.

Weiler Péter szerint a művészek alapvetően nyitottak az NFT-re, de egyelőre konzervatívan lépkednek. A gyűjtői kör pedig most fedezi fel magának a technológiát, amely jelentősen felkavarta a piacot. Egyelőre még sokan vannak azok, akik azért csinálnak a NFT-t, mert lehet, ám egy művésznek mindig a közönségét és a saját művészi látásmódját kell első helyre sorolnia az alkotási folyamatban – tette hozzá figyelmeztetőleg.

A lehetséges újítások közül szóba került még a kiterjesztett valósággal élénkebbé tett tanulási élmény, a mesterséges intelligencia, és a robotizáció is. A beszélgetés résztvevői szerint nagyon fontos ezeknél a technológiáknál, hogy

egyfajta interakciót valósítsanak meg a közönségükkel, amely így nyitottabbá válik az új ismeretek megszerzésére.

Milyen egyéb alkalmazási területei lehetnek még a blokkláncnak, és mi lesz a forglami érmék sorsa?

Vajda szerint a blokklánc minden olyan területen hatékonyan alkalmazható, amelyben fontos a dolgok, értéktárgyak életfolyamát kell rögzíteni. A pénzügyeknél maradva a szakember szabályozási megfelelést és annak rögzítését, valamint az értékpapírosítást emelte ki. Szintén fontos területnek tartja a digitális jegybankpénzt, amely forradalmasíthatja a lakossági „készpénzhasználatot”, de a bankközi tranzakcióknál is kiválóan lehetne alkalmazni.

Pap Judit szerint a forgalmi érmék vélhetően ki fognak szorulni, már most is látni ezt a tendenciát. Az „időkapszula-funkció” azonban meg fog maradni, hiszen egyre többen keresik a fizikai értéktárgyakat is. Ez a tendencia különösen feltűnő volt a pandémia alatt, amikor a fizikai érintkezés társadalmi szinten visszaszorult. Az érmekibocsátás értékteremtő és értékközvetítő szerepe tehát meg fog maradni.

Mit hozhat az eszközök tokenizációja?

Fábián Gergely szerint a tokenizációval kapcsolatban felmerülhet annak veszélye, hogy növeli az esélyegyenlőtlenségeket. A szakértő szerint az MNB-nek az is a feladata, hogy ezt az árkot betemesse, és növelje a digitális tudatosság szintjét a fiatal generáció körében és társadalmi szinten egyaránt.

Vajda András szerint két irány figyelhető meg a tokenizációban. Az egyik a valós értékkel bíró gazdasági események (pl.: ingatlanközvetítés) blokkláncon való rögzítéséről szól. A másik formálódó irány inkább a metaverzumokhoz köthető, amely arról szól, hogy a mindennapi életben megszokott tárgyakat képeznek le a virtuális térben. Utóbbinak inkább érzelmi értéke van.

