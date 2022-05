CIB-vezér: ahol sok a banki alapműködést korlátozó intézkedés, ott a beruházási hajlandóság csökken

A tartós kamatstop nem ösztönzi a változó kamatozású hitellel rendelkező ügyfeleket arra, hogy fix kamatozásúra cseréljék meglévő kölcsöneiket, a mechanizmus rászorultsági alapon való megtartása viszont logikus lehet - egyebek mellett erről is beszélt a Portfolio Checklist keddi adásában Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója.

"Én azt gondolom, hogy bármiféle intervenció, ami hosszú ideig jelen van egy piaci környezetben, az nem egészséges" - mondta el a kamatstoppal kapcsolatban Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója a Portfolio Checklist keddi adásában.

Hozzátette: az ügyfelekben is van ezzel kapcsolatban már egy tudatosság, amit arra alapoz, hogy a változó kamatozású hitellel rendelkező ügyfélkörük jelentős részét megkeresték, s az így elért adósok 40 százalékát érdekelte a fixesítés, 20 százalék pedig igénybe is vette.

Van egy ilyen tudatosság, hogy most kell ezt meglépni, mert a kamatok később még drágábbak lesznek.

A szakember ugyanakkor úgy látja, a tartós kamatstop mechanizmusból hiányzik bármiféle ösztönzés arra, hogy az ügyfelek fix kamatozású hitelre váltsanak, a program valamilyen továbbvitelét viszont rászorultsági alapon logikusnak tartaná.

Simák Pál arról is beszélt a Checklistben, hogy mennyire tartja reálisnak, hogy a költségvetés helyrebillentése érdekében a bankszektor az eddigieknél nagyobb befizetéseket eszközöljön a büdzsébe. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy két éve, a koronavírus-járványkor eszközölt 55 milliárd forintos rendkívüli befizetés mintájára - mely esetében arra kaptak ígéretet, hogy a befizetés a későbbi bankadókból leírható - a bankszektor most is partner tudna lenni egy ilyen hozzájárulásban, ha az megint a jövőbeni bankadók terhére történne.

Az üggyel kapcsolatban mindemellett a kiszámíthatóság fontosságára hívta fel a figyelmet. tapasztalatai szerint ugyanis Egy nemzetközi bankcsoportban a beruházási keretek allokációjakor ezt kiemelten figyelik, s azokon a helyeken, ahol sok a váratlan, a banki alapműködést korlátozó intézkedés, ott a beruházási hajlandóság csökken.

