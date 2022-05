Új Apple funkció bukkant fel hirtelen a semmiből

Az Apple tavaly februárban erősítette meg a Tap to Pay bevezetését. A funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az Apple Payt, a hitel- és betéti kártyákat és más digitális pénztárcákat az iPhone-juk egymáshoz érintésével fogadják el. A hagyományos mPOS-rendszerekkel ellentétben nincs szükség más hardverre vagy fizetési terminálra.

Az Apple körülbelül 2020 óta dolgozik az új funkción, amikor is 100 millió dollárért felvásárolta a kanadai Mobeewave startupot. Eddig kizárólag a Shopify és az Adyen kereskedelmi platformokon keresztül tették elérhetővé a funkciót vállalkozások számára. A széles körű bevezetésig a fogyasztók körében feltehetőleg még várni kell.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO