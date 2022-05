Új kriptotárcával támad a Robinhood, nemzetközileg is terjeszkedne

Robinhood új, teljesen különálló alkalamzásával átnyújtja a kripotárcákhoz tartozó privát kulcsokat a felhasználóinak. A szolgáltatást a cég nemzetközi szinten is ki akarja terjeszteni.

A kereskedési és befektetési vállalat kedden bejelentette, hogy egy különálló alkalmazást fejleszt a felhasználóinak, amelyen azok a saját kriptovalutáikat és NFT-iket tarthatják. A Robinhood igyekszik a részvénykereskedelmi üzletágán túl a digitális eszközök piacán is terjeszkedni. Az új alkalmazással a Robinhood olyan cégekkel fog versenyezni, mint a Coinbase és a MetaMask startup. Előbbit a cég vezérigazgatója Brian Armstring a legtöbbször letöltött mobilos self-custody (a privát kulcs a felhasználónál van, de egy egyes biztonsági funkciókat a szolgáltató magára vállal) tárcának nevezte az Egyesült Államokban.

Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy NFT-ket tároljanak, és kapcsolódjanak az NFT-piacterekhez, valamint a "decentralizált" tőzsdékhez. A felhasználók emellett más platformokon keresztül is termelhetnek hozamot, de hozzáférjenek más tőzsdéken lévő kriptoeszközök "változatos" kínálatához is - közölte a Robinhood. Az, hogy ki őrzi" a kriptopénzt vitatott kérdéssé vált az iparágban, amit a "nem a te kulcsod, nem is a te érméd" virális közmondás is jól tükröz. Egyesek attól tartanak, hogy az eszközök tőzsdén való tárolása sebezhetőbbé teszi őket a hackerekkel vagy a cenzúrával szemben.

A Robinhood azzal szerzett nevet magának, hogy jutalékmentes részvénykereskedelmet kínált. Értéke és felhasználói bázisa a világjárvány idején óriási ütemben nőtt, mivel a kereskedők új generációját célozta meg sikerrel. A vállalat később a mém-részvényekkel kapcsolatos botrányok középpontjába került.

A kereskedési üzletág az elmúlt évben jelentősen lelassult. A március 31-én zárult három hónapban a Robinhood bevétele 43%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az augusztusi nyilvános debütálás óta

a részvények több mint 70%-ot zuhantak, és több mint 88%-kal elmaradtak az eddigi csúcsértéktől.

A bevételek és a felhasználói bázis növelése érdekében a Robinhood egyre több kriptopénz-termékkel és funkcióval bővül, március végén pedig a részvénykereskedési órákat is meghosszabbította. Áprilisban elindított egy kriptotárcát is, amely a mostaninak a korábbi verziója és amely továbbra is elérhető lesz a Robinhood alkalmazásán belül. A Robinhood szerint az új pénztárca először csak a várólistára felkerültek körében jelenik majd meg, később viszont nemzetközileg is elérhető lesz.

Az új alkalmazás nem számít majd fel hálózati díjat, annak ellenére, hogy az ethereum és a bitcoin díjai egyes esetekben a 70 dollárt is elérhetik. A Robinhood szóvivője szerint a termék harmadik feles likviditás szolgáltatókra támaszkodik majd, akik a színfalak mögött "versenyeznek" az ügyfelek tranzakcióiért, hogy ellensúlyozzák a hálózati díjakat. A Robinhood egyébként a bevételének nagy részét a tranzakciós díjakból szerzi egy brókergyakorlaton keresztül, amelyet payment for order flownak neveznek.

