Nemcsak lakáscélra ment a szuperolcsó Zöld Hitel

A Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének vendége volt a csütörtöki adásban Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, valamint Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese. A beszélgetéseket a május 17-én lezajlott Portfolio Hitelezés 2022 konferencián rögzítettük.

Harmati László egyebek mellett elmondta: az egész kamatstoppot azért is gondolja elhibázott lépésnek, mert pont azokat menti meg az állam, akik a hitelfelvételkor a kockázatosabb, változó, de épp alacsonyabb kamatot választottak lakáscéljaik finanszírozására.

A szakember a 2,5 százalékos kamatú Zöld Hitelről is beszélt a műsorban. Ezzel kapcsolatban közölte, a jelenlegi kamatkörnyezetben a támogatott hiteltermék árazása arbitrálásra is jó lehetőséget adott, így olyanok is felvették, akik amúgy nem vettek volna fel hitelt, így pedig nemcsak lakáscélok teljesülhettek a hitelprogram segítségével.

A podcastben szintén megszólalt Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese. A banki szakember egyebek mellett elmondta: egyelőre nem látnak romlást a kis- és középvállalati ügyfelek kockázati profiljában, de vannak olyan jelek, hogy romlani fog a portfólió minősége.

Ezzel kapcsolatban Kementzey azt is közölte: a kockázatokat értékelik, de nem szigorítottak a vállalatok nem árjellegű hitelhez jutási feltételein.

