Válogatott eszközökkel vadásznak a pénzünkre a csalók, egy magyar fintech sztár veri vissza őket

Áprilisban röppent fel a hír, hogy a csalásmegelőzési rendszert fejlesztő startup, a SEON a Series B tőkebevonási körben 94 millió dollárnyi finanszírozást gyűjtött össze. A növekedési lehetőség új kihívásokat is jelent a sikeres magyar vállalkozásnak, amely már több világhírű ügyfelnek- köztük a Revolutnak, és az Afterpaynek - is nyújt szolgáltatást. Arról, hogy mik ezek a kihívások, hogyan fejlesztik a megoldásukat és miben különleges a "BNPL-csalók" Kádár Tamással, a SEON CEO-jával és társalapítójával beszélgettünk, aki Financial IT konferenciánkon is tart előadást.

Az elmúlt egy évben óriásit nőttetek - mind a bevont tőke, mind az ügyfélkör, mind a létszám tekintetében - milyen kihívásokat jelent majd ez a következő időszakban?

Idén áprilisban oszthattuk meg a jó hírt, hogy a SEON 94 millió dolláros Series B tőkebevonást zárt az amerikai Institutional Venture Partners (IVP) vezetésével, a korábbi befektetők Creandum és PortfoLion, valamint több neves üzleti angyal csatlakozásával. A legnagyobb kihívást a növekedési ütem fenntartása jelenti, ehhez azonban a csapatunkat is jelentős mértékben növelnünk kell. A toborzás ilyen magas szinten tartása pedig operatív szempontból nem csak a megfelelő szaktudással rendelkező, céges értékeket szem előtt tartó jelöltek megtalálását, de a kultúra stabilitásának kérdését is maga után vonja. Jendruszák Bence alapító társam számára, aki a SEON operatív igazgatója, például ez lesz az idei év egyik legfontosabb feladata, mely kiemelten szükséges ahhoz, hogy globális szinten is piacformáló vállalkozássá fejlődjünk.

A techszektorban jelenleg hatalmas, 12 éve nem tapasztalt korrekció van, ami új környezetet jelent számunkra is, ehhez pedig a folyamatos alkalmazkodást is biztosan ide kell soroljam.

A cég egésze számára a világpiaci jelenlét, valamint az amerikai- és latin-amerikai és ázsiai piacokon való ügyfélkör további növelése is az elsődleges célok között szerepelnek. Amerikában nemrég nyitottunk helyi irodát is Austin (Texas) székhellyel, úgyhogy terveink szerint minden adott a további skálázhatóságra és globális márkaépítés elősegítésére.

Egyre több világhírű nemzetközi ügyfeletek van. Milyen eltéréseket tapasztaltok a hazai és a külföldi ügyfelek kiszolgálásában? Mik a hazai pénzügyi szolgáltatók erősségei, miben kellene felzárkózniuk?

A SEON 2017-ben alapítottuk, azóta több, mint 5000 szolgáltatóval dolgoztunk együtt, 1 milliárd tranzakció ellenőrzésével, így 50 millió eurót meghaladó összeget sikerült megtakarítani ügyfeleink számára a potenciális csalások, hamis tranzakciók megelőzésével. Tavaly a cég valamennyi fontos régióban (Európa, Latin-Amerika, Észak-Amerika) és szakmai területen (e-kereskedelem, kripto, Buy Now Pay Later, digitális bankok) kiemelkedő növekedést produkált. Természetesen az üzleti kultúra minden földrajzi területen más, a szoftvertechnológiai szektorban talán kisebb a belépés költsége, viszont a külföldi piacokon nagyobb a verseny, így érezhető egyfajta innovációs kényszer. A már megszerzett nemzetközi referenciák, presztízsértékű ügyfelek sokat segítenek külföldi terjeszkedésben valamennyiünknek idehaza.

Megoldásotok több forrásból származó digitális lábnyom komplex elemzésével szűri ki a gyanús tranzakciókat. Milyen pontossággal dolgozik a rendszer? Mennyit sikerült javítani rajta az évek során?

A SEON digitális "lábnyom" megoldása valós időben, a szolgáltatók és végfelhasználók számára képes nagyszámú online interakcióból észrevétlenül kiszűrni a visszaéléseket. A szolgáltatás lefedettségét folyamatosan bővítjük, hiszen különböző országokban és különböző piacokon máshogy néz ki az emberek digitális lábnyoma, nagyjából attól függően, hogy ott mik a népszerű szolgáltatások. Ha a csalók előtt akarunk járni, akkor muszáj minél pontosabb képet adnunk, ami helyi relevanciát feltételez - hisz ezt a legnehezebb utánozni egy csalónak, aki mondjuk másik országból tevékenykedik, csak az adott ország polgárának az adatait szerezte meg, illetéktelen felhasználás céljából.

Az Európai Bizottság már többször meglebegtette a felhasználói adatok vállalatok közti megosztásának korlátozását. Érintené-e egy ehhez hasonló intézkedés bármilyen módon a megoldásotokat?

Ezt a kérdést jogi kollégáinkkal órákig vesézhetnénk, de a legegyszerűbb válasz erre az, hogy nem érintené egyáltalán a megoldásunkat egy hasonló korlátozás. A SEON adatfeldolgozóként ügyel arra, hogy a vonatkozó nemzetközi, európai és hazai adatvédelmi szabályozásnak maradéktalanul eleget tegyen, azzal összhangban működjön, és mind adminisztratív, mind pedig technikai intézkedések szintjén, kiemelten fontos az információbiztonság a folyamatainkban. Információbiztonsági szempontból az adatfeldolgozás első lépésétől az utolsóig zártak a rendszereink, az adatok bizalmassága, integritása és rendelkezésre állása nem sérülhet. Az ügyfelek által beküldött adatokat más ügyfelek adataival semmilyen módon nem hozzuk összefüggésbe, nem létesül semminemű logikai kapcsolat különböző ügyfelek adatai vagy az általuk továbbított felhasználói adatok között. Ügyfeleink adatkezelőként teljes mértékben felügyelik azt, hogy milyen adatokat és hogyan dolgozunk fel, és utasításaiknak megfelelően minden kívánt intézkedést a törvényi határidőknek megfelelően saját maguk végrehajthatnak. Mindez könnyebbé teszi nem csak a SEON, de partnereink és ügyfeleink számára is az aktuális jogszabályi környezetnek és iparági elvárásoknak történő mindenkori megfelelést, még az olyan erősen szabályozott szegmensekben is, mint például a bankszektor.

Milyen lehetőségeket láttok még a mesterséges intelligenciában és a gépi tanulásban, amellyel növelni tudnátok a hatékonyságot, vagy diverzifikálnátok a termékpalettátokat?

A csalásmegelőzési szektorban az AI nem csak egy figyelemhajhász “buzzword”, hanem szinte alapkövetelménnyé vált a tranzakciók óriási mennyisége miatt. Ezért a SEON is kiemelten fontosnak tartja, hogy invesztáljunk mind a gépi tanulásba, mind az AI vagy MI-be. Ez azonban nem külön termékként van jelen a skálán, hanem a kínált szolgáltatások átfogó, folyamatos fejlesztését és naprakészen tartását segíti elő.

A SEON BNPL-szolgáltatóknak is nyújt megoldást. Milyen csalási esetek fordulhatnak elő ebben a viszonylag új iparágban?

A BNPL-cégek számára kiemelten nagy probléma a személyazonosságok eltulajdonítása, mely során a csalók lopott személyazonosító okmányokkal vagy személyes adatokkal kreálnak hamis felhasználói profilt és abból különböző termékeket, szolgáltatásokat vesznek igénybe, az adatok valódi tulajdonosának tudta és beleegyezése nélkül. Ide sorolható még a felhasználói fiókok eltulajdonítása (ATO), mint kiemelt veszélyforrás, ekkor lényegében az online svindlerek különböző technikákkal hozzájutnak a felhasználói fiók adataihoz (e-mail cím és jelszó szükséges általában), és abba belépve szintén különböző termékeket rendelnek meg halasztott fizetési opciókkal, melyet a BNPL cégek nyújtanak számukra, azonban a legitim felhasználókkal ellentétben, ők később sem tervezik kifizetni az árukat.

Közhely, de a csalók folyamatosan adaptálódnak az őket kiszűrő eszközökhöz. Milyen stratégiával maradtok mindig egy lépéssel előttük?

Alaposan ismerjük az online csalásokat és a csalók munkamódszereit. A fő filozófiánk része, hogy megakadályozzuk őket és keresztül húzzuk a számításaikat ott, ahol csak lehet és ahol a SEON-t integrálták, ott labdába se tudjanak rúgni. Ezt az teszi lehetővé, hogy a SEON-t fraud managerek segítségével építettük és jelenleg is sok ex-fraud analyst dolgozik a cégnél. Segítségükkel folyamatosan valóságos fraud ring-eket vagyunk képesek detektálni a rendszerünkben. Ez segít számunkra abban is, hogy új trendeket figyeljünk meg a piacon és a csalások részleteinek változását is szemmel tudjuk tartani, hiszen a csalók - ahogyan említetted - megállás nélkül adaptálódnak a környezethez, viszont így mi is szemmel tudjuk őket tartani. Előttük járni pedig úgy tudunk, hogy a szakmában kiemelkedő fejlesztőkkel dolgozhatunk együtt, akik ismerik a technológiai trendeket, illetve az új fejlesztések esetleges hiányosságait is, melyek kihasználhatóságait képesek elemezni a jövőre nézve.

