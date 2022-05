Alakul a magyar szuperbank, az egész régiónak irányt mutatnának

Nemcsak Magyarországon, hanem az egész régióban élen fog járni szolgáltatási színvonalában és digitális fejlettségében az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoport fúziójával felálló új hazai bankcsoport – mondja Egerszegi Ádám, a Magyar Bankholding vezérigazgató-helyettese, akivel a Portfolio Hitelezés 2022 konferenciájának szünetében készítettünk videóinterjút, és többek között a hitelpiaci folyamatokról is kérdeztünk a szakembert.

Az idei első hónapok még pozitív tendenciát mutattak a magyar hitelpiacon, töretlen volt a hitelkereslet. A vállalkozások részéről még keresleti dömpinget is tapasztaltak a Magyar Bankholding tagbankjainál a rövidesen kifutó támogatott programok miatt, csakúgy, mint a Zöld Otthon Program miatt a lakáshiteleknél. Az év második felében már egyértelműen csökkenő hitelkeresletre számítanak, azonban a likviditási és forgóeszköztípusú finanszírozás iránt továbbra is lesz igény a cégeknél, a lakossági oldalon pedig a befektetési célú kereslettel ellentétben az élethelyzet alapú érdeklődés továbbra is fennmaradhat.

Fúziós és transzformációs szempontból rendhagyó, régiós összevetésben is kiemelkedő tranzakció az, ami a Magyar Bankholdingnál zajlik, ennek az első állomása valósult meg a Budapest Bank MKB Bank történő beolvadásával április 1-jén. 66 városban 143 fiókkal vannak jelen, és 184 ATM-mel működik a két bank fúziója, kiegészítve a Takarék Csoport hálózatával, amellyel együtt közel 1100 ATM áll az ügyfelek rendelkezésére azonos kondíciók mellett. 14 fiók Budapest Bank-fiók esetében teljes arculatváltást hajtottak végre, a többi esetében kiegészítőként jelentek meg az MKB arculati elemei.

Mindezt külön csapat végzi úgy, hogy az ügyfélakvizíciós tevékenység ne sérüljön, az üzleti aktivitást ne érintse negatívan a fúzió. Ennek köszönhetően az agrárium, a lízing és a vállalati finanszírozás területén megőrizték, sőt erősítették piacvezető pozíciójukat az első negyedévben is. Az ügyfelek nem tapasztaltak érdemi fennakadást a fúziós folyamatban, így a lakossági részesedésüket is meg tudták tartani. Olyan piacvezető intézményt kívánnak létrehozni, amely nemcsak Magyarországon, hanem az egész régióban élen fog járni szolgáltatási színvonalában és digitális fejlettségében egyaránt.

Fotó: Stiller Ákos / Portfolio