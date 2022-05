Az elsők között vezetheti be Magyarország a digitális jegybankpénzt

Portfolio 2022. május 31. 14:58

A magyar pénzforgalmi rendszer kellően fejlett ahhoz, hogy ne a technológiai lemaradás, hanem a piaci vagy éppen szabályozói igények megjelenése miatt terjedjenek el nálunk bizonyos jövőbemutató újdonságok. Ebből a szempontból is szó volt keddi Financial IT 2022 konferenciánk kora délutáni panelbeszélgetésében a BNPL-ről és a digitális jegybankpénzről, emellett a tranzakciós illeték szabályváltozásának várható hatása és az elektronikus fizetés továbbfejlesztéseinek a lehetőségei is terítékre kerültek.