Elkezdtek bankként viselkedni a fintech cégek, a személyre szabott szolgáltatásoké a jövő

Hiperperszonalizáció, mesterséges intelligencia, ESG: többek között ezekről kérdezte Kórász Tamás, a KPMG partnere a Portfolio keddi Financial IT 2022 konferenciáján a bankok és a pénzügyi IT-cégek vezetőit.

Melyek most a legizgalmasabb digitalizációs újítások?

Sápi Ibolya (OTP) szerint 2015 óta egy először programnak gondolt, most már a mindennapok részének tekintett, komoly digitális folyamatban vesz részt az OTP. Régen a felhőről, most a mesterséges intelligenciáról esik a legtöbb szó, amelyre új programot is indított a bank, a TIM-mel és az egyetemekkel karöltve. Pecsenye Roland (Bankholding) szerint két sebességben kell gondolkodni: minden, ami omnichannel, ott havonta jönnek elő új ötletek, amelyekkel lépést kell tartani, eközben a régi monolit háttérrendszereket le kell cserélni és felhőbe költöztetni. Nyíri József (Finshape, volt W.UP) szerint számos alulinvesztált terület van: például a kkv- és vállalati applikációkban már azt várják el az ügyfelek, mint a lakosságnál. Azt jósolta, hogy az ESG-kalkulációk (melyik döntésünknek mi a környezeti hatása) 5 év múlva már a mainstream lesz. Fáykiss Péter (MNB) szerint egy közepes szinten áll digitalizációban a hazai bankrendszer, a front-end részen látni látványos fejlődést, a „motorháztető alatt” viszont még sok a teendő. Az ügyfelek megváltozott attitűdje nagyon látszik az elmúlt 2 évben: az ügyfelek több mint 80%-a már omnichannel bankol. Nem a technológiai fejlettség, hanem az implementációs képesség a szűk korlát. Fischer Bálint (Dorsum) szerint néhány éve még a valóságtól elrugaszkodott UX-megoldásokon pörögtek a fejlesztők, ma a szervezeteket átjáró, a cégkultúrát meghatározó implementációk zajlanak. Abrán József (SAS) szerint most jutottak el a hiperperszonalizált kiszolgálás megteremtéséhez, az ügyféladatok nagy tömegének bevonásával, erre épül rengeteg projektjük.

Mit lehet és mit nem kell megtanulni a neobankoktól?

A Revolutnál jó a customer journey és a user experience, ez a könnyebbik része. A Klarnához hasonló piacszerző stratégia azonban új üzleti modellt igényelni egy bank részéről, amit nehéz megugrani – mondta Nyíri József (Finshape). Pecsenye Roland (Bankholding) szerint igenis vannak tech-heavy fintech cégek, és a Bankholdingnak is fintechként kell gondolkodnia, nem szabad abból kiindulni, hogy máris elvesztették a versenyt a bankok. Sápi Ibolya (OTP) szerint megtanulták szűrni, mi az, ami fontos, és mi az, ami nem: kell tanulni a kihívó cégektől, de elsőként az ügyfelek valós igényeit kell kielégíteni. A szakemberszerzést érdemes megtanulni a bankoktól, és látszik már egy izgalmas konvergencia a vállalati kultúra szempontjából is a fintech cégek és a bankok között, előbbiek egyre inkább bankként működnek – észrevételezte Fáykiss Péter (MNB), harmadikként a fintech (vissza)mérés fejlettségét hozzátéve, amiből tanulhatnak a bankok. Fischer Bálint (Dorsum) szerint minél nagyobbak és komplexebbek a fintechcégek, annál inkább banküzemként működnek. Lesznek, akik túlélik ezt a konvergenciát, harminc év múlva pedig már nem lesz valódi különbség azok között, akik túlélték: mindannyian bankok lesznek. Abrán József (SAS) szerint a fintech cégeknek hitelezniük kell ahhoz, hogy profitot termelhessenek, ha pedig ezt megteszik, akkor már a bankokhoz hasonlóan működnek.

Hogyan lehetne javítani az ügyfélélményt, a személyre szabott kiszolgálást?

A közönség és a panelbeszélgetők szerint az adatbányászatban és a mesterséges intelligenciában e téren óriási lehetőségek rejlenek. Fáykiss Péter (MNB) szerint a munkatársak képzése és az ügyféledukáció a sikeres felhasználás alapfeltétele, a technológia ugyanis sokszor rendelkezésre áll, csak nincs kihasználva. Pecsenye Roland (Bankholding) szerint el kellene jutni oda is, hogy ne büntessék a hatóságok azokat a bankokat, amelyek a mesterséges intelligenciát (pl. az ügyfelek elégedettségének mérésére) felhasználják.

Mennyire fontos szempont a fenntarthatóság?

Fáykiss Péter (MNB) felhívta a figyelmet: jelentésük szerint a pénzügyi rendszer előtt még bőven van tér a fejlődésre e téren, a portfóliókitettség klímakockázatai azonban nem térnek el jelentősen az európai szintektől, és az MNB számos kezdeményezése segítheti országszinten is a fenntarthatóságot. Sápi Ibolya (OTP) a bankon belüli alulról jövő kezdeményezést említett, amely az erőforrás-optimalizációt célozta meg. Ott még sajnos nem tartanak, ha valami újdonságot terveznek, akkor ezt figyelembe vegyék, pedig fontos tényező. Fischer Bálint (Dorsum) elmondta: rengeteg olyan projektjük fut, amely ezt is figyelembe veszi a befektetési portfóliók összeállításában segítő szolgáltatásaik során.