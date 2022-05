Miből áll a titkos sikerrecept, amely nemzetközi bajnokokká tette ezeket a fintecheket?

Portfolio 2022. május 31. 17:44

A Portfolio Financial IT konferenciájának IV. panelbeszélgetésén négy, nemzetközileg is sikeres fintech képviselői osztották meg gondolataikat arról, hogy hogyan lesz egy magyar startupból globális sikersztori. A beszélgetésen részt vett Arvithis Georgios a SaltPay alapítója; Fischer Báint, a Dorsum termékfejlesztési igazgatója; Kádás Tamás, a SEON alapítója és Nyíri József a Finshape alapítója.