Mindennél fontosabb az adatok védelme, de be is korlátoz minket

Az adatvezért folyamatokról és döntéshozatalról, a mesterséges intelligencia etikus felhasználásáról, valamint a GDPR megfelelőség viszontagságairól volt szó a Portfolio Financial IT 2022 konferenciáján.

Előadások az adatvezérelt folyamatokról

Horváth Balázs - Bancard Tanácsadó Kft.

Horváth Balázs szerint nincsen a digitális azonosításban szinte semmi újdonság, tőlünk nyugatra már meghaladták: a bankszektorból már kezdett kimozdulni, megjelent a telekomnál és a hitelszakmában is. A szelfis számlanyitás például már szinte mindenhol bevett gyakorlat. Fontos azonban, hogy ezek a rendszerek automatizáltak legyenek. Az ilyen gyakorlatok bekerülési költsége és operációs költsége azonban magas és az implementációs folyamat hosszú. Külföldi szolgáltatóként nehéz bekerülni a piacra, igény viszont lenne rá.

Az EU egy komoly szakmai programot dolgozott ki, hiszen az volt a probléma, hogy nem volt egységes szabályozási környezet a megoldások mögött az egyes tagállamokban. Az EU Bizottság célja, hogy minden EU-s állampolgár azonosítható legyen, legyenek körülöttük kiegészítő szolgáltatások és legyen széles körben elérhető a technológia.

Horváth Balázs egy horvát partnernek, az Identyumnak fejlesztett megoldáson mutatta be az azonosítási technológia lehetőségeit. A megoldás a hiteligénylésnél validálja a szükséges dokumentumot, felgyorsítva és biztonságossá téve a folyamatot. "Ahogy a bankkártyánkat is el tudjuk menteni digitális változatban, úgy a személy azonosító dokumentumainak is hasonlóképp tudjuk majd tárolni." - foglalta össze a megoldás lényegét.

Sebestény Viktor - Inter - Computer Informatika Zrt.

Sebestény Viktor arról beszélt, hogy miként tudja a Power10 szerver az informatikai rendszerek és a tárolt adatok védelmét segíteni. Szóba kerül továbbá, hogyan tudják a cégek csökkenteni a karbonlábnyomot és az informatikai karbantartási költségeket az IBM eszközével. A chipbe kriptográfiai megoldásokat és mesterséges intelligencia modulokat és beépítettek, ami egyrészt a titkosítást, másrészt a folyamatok gyorsabbá tételét szolgálja.

Böszörményi Ádám - Dun & Bradstreet

Böszörményi Ádám az AI által támogatott adatalapú döntéshozatalról beszélt. Fontos tartja, hogy az adatokat a törvényeknek megfelelően kezeljék, és ehhez a megfelelő technológiát vegyék igénybe. Az adat önmagában nem elég, mindig egyfajta logika épül az adatokra a döntéshozatalnál, ezt nagyon fontos körültekintően megválasztani.

A cégnek van egy mesterséges intelligencia által vezérelt credit-to-cash platformja, amely össze tudja kötni a vállalatok által használt a rendszereket a D&B felhős adattárhelyeivel. Bárhol-bármikor el lehet érni ezeket az adatokat.

Nemes Máté - Mastercard

Nemes arról beszélt, hogyan bonyolódtak a fizetési rendszerek 2012 óta, amikor többek között az e-kereskedelem is el kezdett kibontakozni. 2016-tól a fizetési rendszer még összetettebbé vált, egyre több a szolgáltató és már egyesével kell foglalkozni a védelemükkel. A Mastercard is ezt az utat követte le. A tavalyi évben a vállalkozások 45 százalékát érte supply chain támadás, vagyis nem közvetlenül a vállalatot támadták, hanem az értékláncot és támogató infrastruktúrát.

Megjegyezte, hogy jelentősen megnőtt az elmúlt időszakban az úgynevezett social engineering támadások száma, amelyek az ügyfelek megtévesztésén és az érzékeny adatok kicsalogatására irányulnak. A Mastercard új kibervédelmi megoldása a Riscrecon a digitális rendszerek feltérképezésére és a biztonsági rések kiszűrésére használható.

Panelbeszélgetés a banki adatvédelemről

A beszélgetés a banki adatok védelme, a mesterésges intelligencia etikus felhasználása és a GDPR teremtette kihívások témáit járta körül. A panelbeszélgetést Horváth Balázs, a Bancard Tanácsadó Kft. senior partnere moderálta, és részt vett rajta Dr. Bárányos Krisztina, a Smart Specialist Kft. adatvédelmi igazgatója; Bíró Gabriella, a Magyar Nemzeti Bank Informatikai Felügyeleti Főosztály vezetője; Galló Csaba Márton, a CIB Bank IT-divíziójának vezetője; Erni Tamás a Loxon vezérigazgatója; valamint Rácz László a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi szakértője.

Az egyik magyar pénzintézet egy negyedmilliárdos pénzbírságot kapott egy rosszul dokumentált mesterséges intelligencia alkalmazás miatt. A panelbeszégetés azzal a felütéssel indult, hogy mindezt, hogyan fogadta a piac. Bíró Gabriella szerint eléggé meglepte a piaci szereplőket a büntetés. Szerinte sok helyen alkalmaznak mesterséges intelligenciát, de sokszor nincsenek szem előtt. A jelen esetben közvetlen ügyfélkapcsolatról volt szó. "Más van a kirakatban és más a motorháztető alatt."

Bárányos Krisztina szerint a gyakorlatnak, a jogi dokumentumnak és az elméletnek szinkronban kell lenniük. Ez nagyon fontos, hiszen ezeket a cégeket auditálni kell. Fontos látni, hogy GDPR-ügyről van-e valójában szó.

Erni Tamás szerint mindenki most tanulja meg, hogy mi a különbség a mesterséges intelligencia és az eddig használt szakmai algoritmusok között. Őrült útkeresés folyik abban, hogy az üzleti érdek hol ütközik olyan szinten az ügyfelek érdekeivel. Sok idő míg kialakul, és megtanulják a szereplők, hogy lehet mindezt jól csinálni.

Galló Csaba Márton elmondta, hogy szereplőnként különbözik, ki hol helyezi el ezt a határt. Nem az a kérdés, ki hogy használja fel az adatokat, hanem hogy kap-e rá engedélyt. Fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy az adatait használni fogják. Példaként azt hozta fel, hogy látják a belső monitoring alapján, hogy egy ügyfelük fizetési nehézségbe fog-e esni. A kérdés, hogy etikus-e, ha proaktív módon segítenek rajta. Ha nincs hozzá GDPR jóváhagyásuk, akkor a jelenlegi a szabályozás miatt nem tesznek lépést.

Rácz László a büntetés már csak az érintett adatmennyiség miatt is indokolt volt, és olyan alapvető hibákat vétettek, minthogy nem jelölték meg az adatkezelés célját, nem adtak tájékoztatást az ügyfeleknek. Szerinte szükség lett volna egy előzetes konzultációra, ha valaki úgy ítéli meg, hogy olyan kockázatok vannak, amelyeket nehéz kezelni, akkor fordulhatnának az adatvédelmi hatósághoz. A megfelelésnek nem csak papíron kell megtörténnie, hanem gyakorlatban is. Erre a piac figyelmét is fel kell hívni.

Bíró szerint látják, hogy a cégek levonják a tanulságot, de nem konzultálnak a hatóságokkal, mert arra számítanak, hogy "elcsúsznak" a radar alatt. Jó, ha bejönnek az innovation hubba és a regulatory sandboxba, hogy konzultáljanak, de ez sokszor nem történik meg. Átfogó képet általában az informatikai jelentésekből kap az MNB.

Erni elmondta, hogy a GDPR előtt sok szereplő a "vadnyugaton érezhette magát", mindenki kísérletezett, kereste a helyét. A GDPR óta azonban mindenki óvatossá vált. Jelenleg mindenki keresi a helyét a meghatározott kereteken belül, amelyek szépen lassan épülnek be a mindennapi gyakorlatba.

Galló szerint a GDPR érekében hozott beruházásokkal nagyon erős védelmet tudtak elérni, de a rendszer nem hibátlan.

Úgy gondolja, sok hibát a jövőben sem lehet kivédeni, de a tudatosság szempontjából a beépített korlátok segítenek. ezek viszont hosszú távon a lehetőségeket is csökkentik.