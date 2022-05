Nagy csapás az új különadó a banki versenyképességre, de a fejlesztések nem állhatnak meg

Portfolio 2022. május 31. 10:39

Óriási a nyomás az IT-fejlesztéseken a hazai bankoknál: az üzleti területek felől jelentkező időkényszer, a folyamatos munkaerőhiány, az ügyféligények emelkedése és az anyagi forrásokért folytatott verseny mellett most még a különadó bevezetése is sújtja őket. Innen szép sikereket elérni – keddi Financial IT 2022 konferenciánk első panelbeszélgetése ennek mikéntjéről szólt.