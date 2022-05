Túlélte az orosz fegyvereket, és bizakodva néz a jövőbe az ukrán fintech szektor

A Portfolio Financial IT 2022 konferenciáján Faluvégi Balázs, a Magyar Fintech Szövetség elnöke kérdezte Rostyslav Dyukot, az Ukrán Fintech szövetség elnökét arról, hogy milyen károkat szenvedett el a szektor a háborúban, és hogyan fog tudni az elszenvedett veszteségekből talpra állni.

Össze tudná foglalni, mi jellemzi az ukrán fintech ökoszisztémát számokban?

Az ország a 48. helyet foglalja el a világ közel 190 országa között a Fintech Ökoszisztéma rangsorában. Az ökoszisztéma stabil lábakon állt a háború előtt, több mint 200 fintech cég működött itt, és több szegmensben (erősek voltak blokkláncban és a kriptós üzletágban is) is voltak sikeres cégek. A legtöbb cég kis méretű volt, körülbelül 25 alkalmazottal. Eleinte a szektor nehezen jutott finanszírozáshoz, így önmagát kellett ellátnia tőkével. A növekedést így meglepő organikusság jellemezte. A cégek több mint fele exportképes volt, az elsődleges piacot az EU és az Egyesült Államok jelentették. Az ország méretéből, a jól képzett munkaerőből adódóan a helyi cégek könnyen tudtak skálázódni. Még inkább az érettségre utal, hogy az ukrán fintech-ek 82%-a már scale-up-nak vagy befutott cégnek számít. A fintech szövetséghez körülbelül a helyi fintechek fele csatlakozott.

Milyen hatással volt specifikusan a fintech szektorra a háború?

Egy háborúra lehetetlen felkészülni, és bár Ukrajnának erős digitális kompetenciái voltak, az infrastruktúra egy jelentős része, körülbelül a fele azonnal elveszett. Sok cégnél azonnal leállt az üzleti tevékenység, amikor megpróbálták az ország biztonságosabb részeire menekíteni az alkalmazottakat. Az IT szektor általában is abban a szerencsés helyzetben van, hogy viszonylag kevés munkavállalót veszített el a kivándorlás miatt. A felnőtt férfiak nem hagyhatják el az országot, és ez a terület Ukrajnában még mindig nagyon egyoldalú a nemek arányát tekintve, hiszen az itt dolgozók 90%-a a férfiak közül kerül ki. Emiatt bár sok nő hagyta el az országot gyermekével és idős szüleivel, de közülük csak nagyon kevesen voltak a fintech cégek alkalmazottai.

Az ukrán fintech szektor a bevételének egy jól látható részét outsource-ból szerezte, amely kereslet erősen bezuhant, hiszen a külföldi cégek nem akarták megkockáztatni a szolgáltatás hirtelen leállást egy esetleges támadás esetén. A kormány igyekezett életben tartani a pénzügyi szektort, ami többé-kevésbé sikerült is, ám később korlátoznia kellett a beszerzést, amely nagy érvágást jelentett a digitális szektoroknak.

A fintech szektor azonban úgy tűnik, túlélte a támadások első hullámát, és az Ukrán Fintech Szövetség jelenleg igyekszik mindent megtenni azért, hogy a lehetőségeihez mérten segítse a vállalkozásokat. Ezt elsősorban új export-szerződésekkel és az alkalmazottak biztonságos helyre való menekítésével próbálja elérni.

Hogyan tud segíteni a kiberbiztonsági kihívásokban a fintech szektor?

Sokan önkénteskednek, de a legfontosabb, hogy aki ilyenre vállalkozik, annak eszköze is legyen hozzá, legyenek előre megtervezett folyamatok és - amennyiben szükséges - automatizációs mechanizmusok. A fintech szektor ebben tud hatékony támogatást nyújtani.

Visszatérnek-e a cégek a felszabadított városokba, például Harkivba?

A cégek 80 százaléka Kijevben működött, ahol most már normális az élet. Az infrastruktúra keleten hatalmas veszteségeket szenvedett, és a civil szektor súlyosan megsérült. Ezt sok idő lesz újraépíteni. A frontvonal közelében fekvő területekre csak a háború után tudnak majd visszatérni.

Hogyan tudna a magyar fintech szektor segíteni, milyen együttműködést képzel el?

Nagyon értékelik a támogatást, amit kapnak, elég csak arra gondolni, hogy hogyan fogadták az országból menekülőket a szomszédos országok. Az ukrán fintech szövetség elnöke a jövőben még több üzleti lehetőség megjelenését látja, hiszen a háború után meg fog indulni a pénzügyi piac „kinyitása” az open banking rendelkezések nyomán. Az ukrán fintech szektor ráadásul erős kompetenciákkal rendelkezik, és képzett humán erőforrást tudhat magának, a háború után az újjáépített infrastruktúra pedig még jobban megfelel majd a digitalizáció kihívásainak.

A magyar fintech szektorral alapvetően a tudásmegosztásban és az üzleti tervek előkészítésében tudnak együttműködni.

Hogyan látja az ukrán fintech szektor jövőjét 3-4 éven belül, ha véget ér a háború?

Az ukrán fintech szövetség elnöke optimista a háború kimenetelével kapcsolatban, és úgy gondolja, hogy az ukrán szektor még erősebben térhet vissza a háború után. Még több kockázati tőkebefektetést várnak külföldről és nagy reményeket fűznek az open banking kezdeményezésektől is.