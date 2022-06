Itt a friss banki rangsor: lát valaki extraprofitot?

Alig 10 százalék volt tavaly a magyar bankszektor belföldi tőkearányos megtérülése, ami éppen hogy megfelel a nemzetközileg elfogadható benchmarknak, és nem éri e a járvány előtt szintet. A mára közzétett éves beszámolók alapján röviden összefoglaljuk, mit mutatnak az egyes nagybankok tavalyi számai.

Az MNB márciusban közzétett adatai szerint a magyar bankszektor 820 milliárdos konszolidált (külföldi leánybankokkal együtt számított) és 555 milliárdos nem konszolidált (csak belföldi) nyereséget ért el tavaly, osztalékbevételek nélkül utóbbi 430 milliárd forint körül lett volna. Az osztalékbevételekkel együtt 10,1%, azok nélkül 7,9% volt a tőkearányos belföldi megtérülés, ami nem kimagasló sem nemzetközi, sem historikus összevetésben.

Szektorszinten tehát nehéz túlzott profitról beszélni annak ellenére, hogy a bankszektor most megadóztatni tervezett kamateredménye, illetve nettó díj- és jutalékeredménye belföldön összességében 281 milliárd forinttal emelkedett. Még ezzel együtt sem érte el nominálisan sem a szektor magyarországi tevékenysége a 2017-es rekordnyereséget.

A május 31-ei határidővel közzétett éves beszámolókat is megnéztük. A legnagyobb profitot konszolidáltan az OTP magyarországi tevékenysége, a K&H és az MKB Bank produkálta, és elmondható, hogy a szektor belföldi nyereségének mintegy 90%-a kötődött a nyolc legnagyobb bankhoz. (A Takarék Csoport konszolidált számait még nem ismerjük, a Takarékbank önmagában egyedileg veszteséget könyvelt el).

A most 250 milliárd forint összegben megadóztatni tervezett bevételi formák, vagyis a kamat, díj- és jutalékeredmény alapján minden bank javított a teljesítményén tavaly, elsősorban a hitelállomány növekedésének, másodsorban a marzsok tágulásának köszönhetően – utóbbihoz valóban hozzájárult a kamatkörnyezet növekedése, de túlzott profitot egyelőre biztosan nem generált.

Becslésünk szerint az OTP mintegy 85, a Magyar Bankholding három tagbankja mintegy 40 milliárd forinttal részesedhet a különadóból,

további becsléseinkről alábbi cikkünkben számoltunk be:

A koronavírus-járvány nagy sztorija volt, hogy mi lesz a kockázati költségekkel: ebből a szempontól a legtöbb bank javított a számain, jócskán történtek visszaírások is, ugyanakkor nettó céltartalék-visszaírást (vagyis amikor a céltartalék-visszaírás nagyobb a céltartalék-képzésnél) összességében csak a K&H Banknál látunk.

Ami a méreteket illeti, a legnagyobb továbbra is az OTP, a K&H és az UniCredit. Az MKB és a Budapest Bank március 31-én, éjfélkor megtörtént összeolvadásával viszont most már az MKB Bank a második legnagyobb hitelintézet, legközelebb már ezen az ábránkon is ott lesz majd rögtön az OTP után.

Az éves beszámolókban megjelent, nem feltétlenül egységesen kalkulált számok alapján elmondható, hogy mérlegfőösszegét az OTP, a Raiffeisen, az MKB és a K&H Bank növelte a leginkább, az UniCredit pedig a legkevésbé. A legnagyobbat növekvő bankok esetében jellemzően a betétállomány bővülése volt hatással a méretnövekedésre, ami eszközoldalon jelentős részben többletlikviditásként csapódott le. Hitel oldalon az OTP, a Budapest Bank és a K&H Bank tűnt a legaktívabbnak, de a hiteldinamikára a törlesztési moratóriumnak is jelentős torzító hatása volt még tavaly, így nem feltétlenül szerencsés ebből a szempontból összevetni a bankokat.

