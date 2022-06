"Not great, not terrible" - így áll a hazai bankok digitalizációja

A hazai pénzintézeti digitalizációnál évről-évre látható fejlődés, de az elvárások is folyamatosan nőnek fogyasztói oldalról, s még van mit eltanulni a neobankoktól - nyilatkozta Fáykiss Péter , a Magyar Nemzeti Bank Digitalizációs Igazgatóságának vezetője a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcatjének csütörtöki adásában.

A Magyar Nemzeti Bank évente készít felmérést a magyar bankrendszerek digitalizációs szintjéről, amiből az derült ki, hogy a hazai piac egy közepes szinten van. Front-end részen egyre jobb megoldásokat láthatunk, ami fontos, hisz ezzel találkozik a fogyasztó. Ugyanakkor a motorháztető alatti résszel, a kellően flexibilis rendszerek kiépítésével még elég sok tennivaló van - nyilatkozta Fáykiss Péter, az MNB Digitalizációs Igazgatóságának igazgatója a Portfolio Checklist csütörtöki adásában.

Not great, not terrible [magyarul: nem jó, de nem is tragikus]

- sommázta a helyzetet.

Egyebek mellett a kultúraváltás is egy fontos feladata lenne a bankoknak, ami érthető módon nem könnyű egy ilyen tradicionális iparágnál. Ugyanakkor azt látja a jegybanki vezető, hogy erre szükség van, hogy olyan hatékonysággal és sebességgel tudjanak működni a hazai pénzintézetek, mint a feltörekvő neobankok.

