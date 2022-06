Bemutatták a következő tíz év forgatókönyvét: végleg búcsút kell mondani készpénznek, a fizetéseknek pedig "láthatatlanná" kell válniuk

Portfolio 2022. június 08. 14:17

A 2022-es fizetési rendszer jelentést Bartha Lajos az MNB ügyvezető igazgatója mutatta be egy összefoglaló prezentáció keretében. Ebből kiderült, hogy pénzforgalom hatalmasat fejlődött, ami főleg az elektronikus fizetésekre igaz. Bartha kiemelte, hogy az elmúlt tíz év fejlődéséből az MNB is kivette a részé, tulajdonosként (a Giro Zrt. megvásárlásával), szabályozóként, de különböző projektekben koordinatív szerepet is vállalt. A prezentációt követő kerekasztal-beszélgetésen Kuhárszki András, az OTP ügyvezető igazgatója; Lemák Gábor, a Fintech Group társalapítója; Martinovic Boris, a Mastercard public policy igazgatója; valamint Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, a GIRO vezérigazgatója beszélgettek többek között a PSD2-ről, a fizetésforgalmi piacon bekövetkező változásokról és a fizetések jövőjéről.