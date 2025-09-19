  • Megjelenítés
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a forintárfolyamról volt szó, ugyanis a hazai fizetőeszköz jelentősen erősödött az elmúlt hónapokban. De vajon jót tesz-e a magyar gazdaságnak egy erősebb forint? Erről beszélgetett a műsorban Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzője. A második részben a feltörekvő gazdaságok idei növekedését vizsgáltuk, amelyet elsősorban a belső hitelezés hajt. Ez sok helyen képes volt ellensúlyozni a vámháborúk és az exportpiacok körüli bizonytalanságok negatív hatásait. Magyarországon viszont a vállalati hitelezés csak mérsékelten élénkült, miközben a beruházások immár három éve folyamatosan csökkennek. A háttérről Szabó Dániel, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője beszélt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Forintárfolyam – (01:34)
  • Hitelezés és vámok – (10:47)
  • Tőkepiaci kitekintő – (20:05)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

