  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Ez a profi befektető 2000 százalékot keresett egy részvényen – Most elárulta a módszerét

Portfolio
Az európai védelmi részvények idén valósággal szárnyaltak, egyes nagy szereplők piaci értéke a többszörösére emelkedett – ám egy alapkezelő időben felismerte a szektor kedvencének számító Rheinmetallben rejlő lehetőséget, és ennek köszönhetően elképesztő nyereséget könyvelhetett el az ügyleten. A guru most elárulta, hogy hogyan lehet időben megcsípni az ilyen lehetőségeket.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A három körös szabály

Christopher Hart a Boston Partners 5,8 milliárd dolláros Global Premium Equities alapját kezeli, amely (a különböző díjak levonása után) 22%-os hozamot ért el az év elejétől július végéig. Csapata értékalapú befektetési stratégiát követ, amelyben

figyelmen kívül hagyják a piaci zajokat, és a „három körös szabályra” összpontosítanak (three circle rule):

csak olyan részvényeket választanak, amelyek

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility