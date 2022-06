Őrületes drágulás a lakáshiteleknél: hatalmasat ugrottak a törlesztőrészletek egy év alatt

Tovább emelkednek a bankközi kamatok Magyarországon, és velük együtt a lakáshitelek kamata is folyamatosan emelkedik. Igaz, némileg lassult az ütem, de lényegében csak az előző hónaphoz képest. Nemcsak (az amúgy részben kamatstoppal védett) meglévő jelzáloghitelekre igaz ez, hanem azokra a piaci kamatozású hitelekre is, amelyek a bankok friss ajánlataiban szerepelnek, vagyis az új hitelfelvevők számára elérhetők. A Zöld Otthon Program keretében már nem fogadnak be hitelkérelmet a bankok, így a hitelfelvevők döntő többségnek (a gyermekkel igényelhető 3%-os CSOK-hitelt és otthonfelújítási hitelt leszámítva) a piaci kamatozású hitelkonstrukciók maradtak.

A Bankmonitor korábbi gyűjtését a Pénzcentrum kalkulátorában szereplő aktuális adatokkal összevetve elmondható, hogy

MÍG TAVALY ILYENKOR A BANKI AJÁNLATOKBAN MÉG 3,4%, ILLETVE 3,8% VOLT AZ 5 ÉS 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSÚ LAKÁSHITELEK ÁTLAGKAMATA, EZ MOST MÁR 7,5%, ILLETVE 7,3%, VAGYIS KÖZEL MEGDUPLÁZÓDTAK A LAKÁSHITEL-KAMATOK, ÉS bőven ÁTLÉPTÉK A 7%-OS HATÁRT.

Alábbi ábránk fekete és a kék oszlop azt mutatja, hogy a bankközi kamatok (BIRS) aktuális szintje alapján ezzel szemben még magasabb, 8,5%-os, illetve 8,1%-os átlagkamat lenne már indokolt. Hogy még nem itt tartunk, annak az az oka, hogy a bankok jellemzően 2-3 hónapos késleltetéssel követik le lakáshitel-kamataikban a bankközi kamatok alakulását. Érdemes tehát sietni a lakáshitel-felvétellel, mert egyelőre nemcsak a lakások drágulnak tovább, hanem 2-3 hónap múlva a lakáshitelek kamata is közel 1 százalékponttal magasabb lehet.

Megnéztük, hogy ezekhez a kamatszintekhez milyen törlesztőrészlet tartozik, és azt találtuk, hogy 20 millió forintos hitelösszeg és 20 éves futamidő mellett

AZ ÁTLAGOS TÖRLESZTŐRÉSZLET AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI 115-120 EZER FORINTRÓL 158-162 EZER FORINTRA NŐTT, A BANKKÖZI KAMATOK ÁLTAL INDOKOLT SZINT PEDIG MÁR 170-174 EZER FORINT LENNE.

Vagyis egy év alatt 40-50%-os törlesztőrészlet-emelkedést indokolnának az aktuális bankközi kamatok, a bankok azonban ebből még csak nagyjából 30-40%-os emelést érvényesítettek a lakáshitel-kamataikban.

A hitelfelvételt követő kamatszint változatlanságát feltételező teljes visszafizetendő összeg ugyanilyen arányban, több mint harmadával emelkedett az elmúlt egy évben, a legfrissebb BIRS-kondíciók alapján azonban már mintegy 40-50%-os emelést kellett volna végrehajtaniuk a bankoknak. Amennyiben azt feltételezzük, hogy az egy évvel ezelőtti (amúgy alacsony) 1,1 körüli kamatfelárhoz tartják magukat a bankok, akkor 2-3 hónapon belül bőven eljuthatunk az említett szintig. Egy 20 millió forintos lakáshitel

teljes visszafizetendő összegét tekintve ez már 41-42 millió forintot jelenthet az egy évvel ezelőtti 28-29 millió forinttal szemben. Ebből 2,5-3 millió forintnyi növekményt még be sem áraztak a bankok.

Végezetül bemutatjuk a legjobb friss banki ajánlatokat. 400 ezer forintos nettó jövedelemszintből indultunk ki az adósok esetében, de rövid kamatperiódus és 5 éves kamatperiódus mellett 20 millió forint összegű lakáshitel lényegében már nem található a piacon amiatt, hogy a rájuk vonatkozó 25, illetve 35 százalékot jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóba (JTM) ezek az adósok már nem férnek be e hitelek megemelkedett törlesztőrészlete miatt. Ezek esetében ezért már 800 ezer forintos nettó jövedelmet vettünk figyelembe, a 10 éves kamatperiódusú és a végig fix lakáshiteleknél viszont maradtunk a 400 ezer forintos jövedelemnél, amelyre ez esetben 50 százalékos JTM vonatkozik.

Változó kamatozású lakáshitelt már csak a Gránit Bank, a K&H Bank és a Sopron Bank kínál, meglehetősen magas THM-mel.

5 éves kamatperiódusú hitelt az Erste Bank és a K&H Bank kínál most a legjobb kondíciókkal.

10 éves kamatperiódus mellett az UniCredit és az MKB Bank hitele emelhető ki.

Akik végig fix törlesztőrészletet szeretnének, de nem férnek bele a cikkünk elején említett programokba, azok számára szintén az MKB Bank és az UniCredit piaci konstrukciója a legjobb választás a hitelköltségek szempontjából.

Címlapkép: Getty Images