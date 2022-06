Indulnak az árverések és a kilakoltatások, de hol vannak a bedőlt hitelek?

Június 15-ével, szerdával újrakezdődhetnek Magyarországon a lakásárverések és a kilakoltatások, miután a kormány nem hosszabbította meg az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzeti moratóriumot. Mivel a törlesztési moratóriumban a lakossági hiteladósok legsérülékenyebb 5%-a és a vállalatiak 2-3%-a még június 30-áig biztosan benne van, a nem teljesítő hitelek aránya pedig alacsony (1,5%) a bankoknál, a következő 3-4 hónapban még kevés banki adóst fenyeget közvetlenül a végrehajtás réme.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) honlapjának statisztikái utoljára tavaly tavasszal frissültek, így nem tudjuk, pontosan mennyi ingatlannal kapcsolatos végrehajtás volt Magyarországon azóta, de gyaníthatóan nem sok, hiszen moratórium védte a banki, közüzemi és sok más típusú lejárt tartozással rendelkező háztartásokat. A járványt megelőzően évente 3100-3700 ingatlant érintő végrehajtásra került sor, leggyakrabban lakásügyben hozott bírósági határozat végrehajtásaként vagy lakóingatlan sikeres árverését követő birtokbaadás formájában.

Szerdától az általános szabályok szerint árverésre bármikor, kilakoltatásra pedig a november 15-e és április 30-a közötti "téli" időszak kivételével bármikor sort lehet keríteni. Várható azonban, hogy azonnal nem fognak megindulni nagy tömegben ezek, legalábbis a bankok esetében biztosan nem: a nem teljesítő hitelek aránya az elmúlt másfél évtized mélypontjának közelében tartózkodik. Bár tavaly november 1-je óta már nincsen általános hitelmoratórium (csak a leginkább rászorulók vannak benne), a 90 napon túl késedelmes (belföldi) háztartási hitelek aránya a tavaly szeptember végi 1,26%-ról nem emelkedett jelentősen: március végén 1,47%-on állt.

A három legfontosabb lakossági hiteltípus (lakáshitelek, személyi kölcsönök, babaváró hitel) közül a lakás- és a babaváró hitelek esetében rendkívül alacsony a nem teljesítők aránya a bankok hitelportfóliójában. A személyi kölcsönök esetében azonban már nem elhanyagolható, sőt, a szeptember végi 1,9%-ról 3,6%-ra emelkedett a 90 napon túl késedelmesek száma. Szeptember végén bruttó 22,2 milliárd, március végén már 43,2 milliárd forint volt a 90 napon túli személyi kölcsönök állománya, utóbbin belül 33,0 milliárd forintnyi jelentős késedelmű hiteltartozás az elmúlt egy évben keletkezett. Ezek azonban nem jelzálogfedezetű, illetve jellemzően nem is olyan magas összegű tartozások, hogy a végrehajtás az ingatlantulajdont fenyegetné.

Az „igazság pillanata” azonban a nem teljesítő hitelek szempontjából csak a következő negyedévekben jöhet el, amikor a legsérülékenyebb lakossági 5% is kikerül a törlesztési moratóriumból, és a hitelfelmondási moratórium is véget ér. Egyelőre lóg a levegőben, hagyja-e végleg kifuttatni a kormány ezt az intézkedést, vagy esetleg az utolsó két hétben valakik számára még lehetővé teszi egy korlátozott időszakra, hogy benne maradjanak. Már így is Európa leghosszabb és legnagyvonalúbb hitelmoratóriumáról van szó: a most benne lévők többsége 2020. március 19-e óta nem törleszti a hitelét.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, 20 ezer lakossági és 3 ezer vállalati hitelszerződésre kérték a bankok ügyfelei a törlesztési moratórium meghosszabbítását tavaly november 1-jétől, így az azt megelőző 23 százalékról 4 százalékra csökkent a teljes lakossági és vállalati hitelállomány arányában a fizetési haladékban érintett hitelek összege.

A végrehajtások jelentette közvetlen fenyegetettséget a hiteladósok esetében a követelésvásárlói piac várható felpörgése is tompítja, a hitelszerződések felmondását követően ugyanis a bankok többsége most már rutinszerűen értékesíti e pénzügyi vállalkozások számára a nem teljesítő hiteleket. A különböző moratóriumok miatt eltűnő kínálat okán a követeléseladási piac gyakorlatilag „kiszáradt” az elmúlt negyedévekben, a következő negyedévekben azonban a nem teljesítő hitelek állományának növekedése és a jogi környezet „szabadabbá válása” is e piac újraéledését valószínűsíti. Részletesen minderről az EOS nemzetközi és magyar vezetője is beszélt nekünk a Portfolio-nak adott interjújában:

