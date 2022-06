Két leányára is talált vevőt a Sberbank

A Sberbank arra számít, hogy július közepéig lezárja svájci és kazahsztáni leánybankjainak eladását - mondta az Interfaxnak adott interjúban Alekszandr Vedyakhin, a hitelintézet első vezérigazgató-helyettese.

"Eladjuk a svájci Sberankot, amely pozitív tőkével és likviditással is rendelkezik. Van vevőnk, és arra számítunk, hogy belátható időn belül lezárjuk az üzletet" - mondta Vedyakhin, megjegyezve, hogy több vevő is érdeklődött az eszközállomány iránt. A svájci leányvállalat eladása vélhetően július közepén zárul majd le Vedyakhin szerint. A Sberbank kazahsztáni leányvállalatára a fő ajánlattevő a kazahsztáni Baiterek - mondta Vedyakhin, hozzátéve, hogy július 5-10-ig ott is lezárulhat az üzlet.

Az orosz bank nemzetközi üzletmenetét súlyosan érintették a több nyugati ország által bevezetett szankciók. Különösen a Sberbank európai részlegét érintették likviditási problémák a helyi szabályozók szerint. Ennek következtében az európai szabályozók úgy döntöttek, hogy csődeljárás indítanak a Sberbank Europe AG (Ausztria) európai részlege ellen, és a különböző uniós országokban működő bankjainak egy részét átadják a nagy helyi hitelezőknek.

A Vedyakhin szerint a Sberbank Europe leányvállalatainak helyzete bonyolult. Öt balkáni bankot adtak el helyi szereplőknek, de pénzt még nem láttak belőle. A Szerb Nemzeti Bank pedig még nem döntött az árról. A magyar és a cseh szabályozók visszavonták az engedélyeket, és a felszámolás folyamatban van.

