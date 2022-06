A PayPal nem hagyja magát: új termékkel száll versenybe az Apple-lel

A PayPal tovább terjeszkedik a BNPL-iparágban egy olyan termékkel, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a korábbinál nagyobb összegű kifizetéseket oszthassanak el havi részletekre.

A PayPal új, Pay Monthly nevű terméke egy héttel azután jelent meg, hogy az Apple bejelentette, a digitális pénztárcájának felhasználói hat havi részletre oszthatják fel a vásárlásaikat. A PayPal szerdán kiadott közleménye szerint a havi opció segítségével a PayPal-felhasználók a legfeljebb 10 000 dolláros vásárlásaikat két évre is feloszthatják. A BNPL-t hitelengedélyhez kötik, a kamatok pedig akár a 29,99%-ot is elérhetik. A Pay Monthly hitelezője a WebBank lesz, amely a PayPal üzleti hiteleit is kibocsátja.

A PayPal már négy éve kínál négy részletben történő fizetést, amely az 1500 dollárig terjedő vásárlásokat négy kamatmentes részletre osztja fel egy hat hetes periódusban. A fintech másik hitelterméke a PayPal Credit, amely a kereskedőkön keresztül promóciós ajánlatokat és egy kamatmentes konstrukciót is kínál a legalább 99 dollár értékű, hat hónapon belül teljes egészében törlesztett vásárlásokhoz.

Greg Lisiewski, a PayPal Shopping and Pay Later részlegének alelnöke szerint a PayPal több mint 22 millió ügyfele használta már a PayPal halasztott fizetési ajánlatát az elmúlt évben.

(TechCrunch)

Címlapkép forrása: Getty Images