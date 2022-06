Jól szerepeltek a bankok a Fed stressztesztjén: képesek átvészelni egy válságot

Az amerikai jegybank csütörtökön az ország mind a 33 legnagyobb bankját "megfelelt" minősítéssel értékelte az éves stressztesztek során, amelyek azt vizsgálták, hogy az egyes hitelezők képesek-e átvészelni egy súlyos gazdasági visszaesést.

A Fed által kidolgozott "világvége-forgatókönyvek" sorozatában a bankok együttesen 612 milliárd dollárt veszítenének, a csoport tőkemutatója pedig 9,7 százalékra, a minimális követelmény több mint kétszeresére csökkenne - közölte a Fed.

A bankoknak, amelyek között a JPMorgan Chase és a Goldman Sachs, valamint a külföldi bankok, például a Credit Suisse amerikai leányvállalatai is szerepelnek, be kellett mutatniuk, hogy a kormány által előírt minimumok felett tudják tartani a tőkeszintjüket, a Fed által még februárban felvázolt forgatókönyvek következtében. Az eredmények a legnagyobb amerikai bankok pénzügyi erejét igazolják, amelyek közül néhányat a szabályozó hatóságok a gazdaság szempontjából rendszerszinten is fontosnak minősítenek.

A stressztesztek során a Credit Suisse amerikai leányvállalata szenvedte el a legnagyobb tőkehátrányt, mivel a közös tőke első csoportjának (CET1) mutatója csaknem nyolc százalékponttal csökkent, amelyet az HSBC és a Goldman követett. A hipotetikus veszteségek nagy részét 450 milliárd dollárnyi hitelezési veszteség és 100 milliárd dollárnyi kereskedési és partnerkockázati veszteség tette ki. A tavalyi stressztesztekhez képest a bankok több mint 50 milliárd dollárnyi további veszteséget jelentettek, és a tőketartalékuk is jobban megsínylette.

A stresszteszt forgatókönyvei a kereskedelmi ingatlanárak közel 40 százalékos csökkenését, a részvényárak 55 százalékos esését, a vállalati adósságpiacra nehezedő nagyobb nyomást és 10 százalékos munkanélküliségi rátát vázoltak fel - mindez sokkal súlyosabb válságot jelent, mint amit a közgazdászok jövőre várnak.

