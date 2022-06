Nagy átrendeződést indíthat be a pénzügyi szektorban az új különadó

Többszörös szorítóba kerültek a hazai követeléskezelők: a refinanszírozási kamatok emelkedése mellett az új különadó is jelentős terhet jelent, így különösen a kisebb szereplőknek nem fogja megérni, hogy továbbra is ezen a piacon tevékenykedjenek – véli a Portfolio-nak adott interjújában Felfalusi Péter, az Intrum vezérigazgatója. A szakember fokozatos növekedésre számít a bankok nem teljesítő hitelállományában, de hogy mikor és hol éri el a csúcsot, az attól is függ, meddig maradnak fenn a kormányzati intézkedések, leginkább a hitelmoratórium és a kamatstop. A bankok portfóliótisztítása mindenesetre gyorsabb lehet, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Portfolio: Év végéig meghosszabbította a kormány a kamatstopot és a hiteltörlesztési moratóriumot, az árverezési és a kilakoltatási moratórium viszont június 15-ével lejárt. Mekkora változást hoz ez a felemás intézkedéssorozat a követeléskezelők életében?

Felfalusi Péter: A fedezet érvényesítése egy követeléskezelő számára csak az utolsóként szóba jövő és legnehezebb esete a jogorvoslatnak. Mi nem szeretnénk senkinek az otthonát elárverezni, senkit nem szeretnénk kilakoltatni, megállapodásra törekszünk mindenkivel. Az ügyfelek megkeresésével és az ő együttműködésükkel az önkéntes birtokba adások a moratóriumok ideje alatt és után egyaránt megoldást jelentenek. Esetenként olyan megegyezéssel, amely további követelések elengedését is magában foglalta. Nekünk is sokkal előnyösebb egy olyan megállapodás, amely alapján a piacon értékesíti az adós az ingatlant, és ebből fizeti ki a tartozást. Az ingatlanárak emelkedése kedvez az ilyen megoldásoknak. Az elmúlt több mint kétéves időszak lényegében kilakoltatások nélkül zajlott, miközben árverezésre csak a mintegy 15%-ot kitevő intézményi ügyfelek, vagy nem lakóingatlanok esetében kerülhetett sor. A járvány kezdete óta

nagyon sok ügy feltorlódott, sok került közülük árverezési szakaszba, de ott megállt, ezek újraindítása legalább 60 napot vesz igénybe, 30 napig pedig még megtámadható a végeredmény.

Az Önök adósaira nem vonatkozik a kamatstop és a hiteltörlesztési moratórium, a bankokéra viszont igen, így egyelőre nem fogják ráönteni nagy tömegben a követeléseiket a piacra, a követeléskezelőknek továbbra is a meglévő követeléseikből kell kihozniuk a maximális térülést. Idővel azonban eljön az „igazság pillanata”: hogy látja, meddig nőhet a nem teljesítő hitelek (NPL) aránya a gazdasági nehézségek miatt?

Fokozatos növekedésre számítok a bankok nem teljesítő hitelállományában, de hogy mikor és hol éri el a csúcsot, az attól is függ, meddig maradnak fenn a kormányzati intézkedések, és utána milyen gyorsan tisztítják ki a portfólióikat a bankok. Az említett állami intézkedéseket nem szerencsés ilyen sokáig fenntartani, hiszen minél nagyobb az eltérés a szabályozott állapot és a piaci valóság között, annál drágább a szabályozás a bankok számára, és annál nehezebb kijönni belőlük. Márpedig

egyszer minden moratóriumot és árszabályozást el kell engedni. A legkárosabbnak a kamatstopot tartom,

a bankok nem tehetők felelőssé abban, hogy amikor lehetett volna, az ügyfeleik nem váltották át fix kamatozásúra a hiteleiket. Ha mindig és mindenben felmentjük a felelősség alól a hitelfelvevőket, az sehová sem vezet. Akik fix kamatozás mellett adósodtak el, azok most joggal teszik fel a kérdést, volt-e értelme felelős döntést hozniuk.

Melyek azok a gazdasági kockázatok, amelyek a nem teljesítő hitelállományok újból felépülését okozhatják?

A fizetésképtelenség kialakulására a háztartások esetében elsősorban a rendelkezésére álló reáljövedelem kedvezőtlen változása, valamint a munkanélküliség hat. Azt kell tehát végiggondolni, mi várható ennek a kettőnek a frontján. Bár magas a bérinfláció, közelében sincs a fogyasztói árak tényleges emelkedésének. A háború kitörése óta majdnem 10 százalékot erősödött az euró a forinttal szemben, ami még be sem épült az árakba. A különböző ársapkák leginkább azokat segítik, akik sokat utaznak és sok energiát használnak. Az amúgy is kifeszítettebb anyagi helyzetben lévő és sokkal nagyobb inflációval szembesülő szegényebb rétegeken kevésbé. Ha pedig egyszer elengedik a kamatstopot, az az adósságszolgálatban akár 50-70 százalékos emelkedést is okozhat majd. Ami pedig a munkanélküliséget illeti, e téren sem lehetünk túlzottan optimisták: ugyan kifeszített jelenleg a munkaerőpiac, a közigazgatásban és a rezsicsökkentés alól kikerülő kkv-knál várható elbocsátások azonban már rövidtávon rontani fognak a helyzeten.

Mely hiteltípusokat látja a legsérülékenyebbnek, és mi a helyzet a közüzemi és telekommunikációs tartozásokkal?

A Széchenyi Kártya Program esetében már növekszik a mikrovállalkozások nem teljesítő állománya. A személyi kölcsönök esetében is látható már némi romlás a banki statisztikákban, valószínűleg ezek is ott lesznek az első körben.

A jelzáloghiteleknél talán kevésbé lesz kiélezett a helyzet: a bankok most nagyobb hangsúlyt fektetnek a jelzálogköveteléseik gondozására, és az MNB is sokkal erősebb együttműködést vár el a bankoktól azoknál a hiteleknél, amelyeknél van valamilyen mögöttes fedezet. Nyilván a hitelfékeknek köszönhetően a törlesztőrészletek növekedése most nem okozhat olyan szintű problémát, mint 2008-ban. 2003 óta dolgozom ezen a piacon, már a nagy válság előtt megtapasztaltam, hogy milyen mértékű növekedést idézhet elő a közüzemi tartozások és a telekommunikációs tartozások esetében akár csak egy lassabb gazdasági növekedés is . Bár ezek átlagösszege jóval kisebb a hitelekénél, a számossága jóval nagyobb, és jelentősen megugorhat egy dekonjunktúra idején.

Hogy látja, mennyire készült fel a bankszektor, illetve a követeléskezelői szakma a nem teljesítő hitelállományok akár drasztikus mértékű felépülésére?

A bankok nincsenek felkészülve arra, ha hirtelen megugrik az NPL-rátájuk 4-5 százalékra, vagy akár ennél is jobban. Néhány kivételtől eltekintve jelentősen fel is számolták a workout tevékenységüket, és az uniós és hazai szabályozói elvárások miatt jelentősebb NPL-leépítést hajtottak végre az elmúlt évtizedben. Biztos, hogy hamarabb és frissebb állapotban kerülnek a piacra majd az újonnan keletkező követelések, mint a 2008 utáni években, amikor nagyon nehezen indultak be a követelés-eladások, különösen a jelzáloghitelek esetében. Ami a követeléskezelői szektort illeti, minden korábbinál jobban felkészült arra, hogy ezt az újonnan felépülő nem teljesítő állományt átvegye. Igaz ez a fogyasztóvédelem, az adatvédelem, a compliance és technológiai érettség szempontjából egyaránt. A piac szereplői az elmúlt évtizedben nagyon jelentős fejlődésen mentek át, amihez az is hozzájárult, hogy a megbízásos követeléskezelés felől a követelésvásárlás felé mozdult el a piac. Nálunk a fogyasztói szektorban 98 százalékban eladják a követeléseket a szolgáltatók, míg mondjuk Svédországban, Finnországban ez 50 százalék körül van, Franciaországban pedig sokkal nagyobb súlya van a követeléskezelésnek, és csak minimális szerepük van az adásvételeknek. Azonban

Európa egésze egyértelműen a követelés-eladások felé mozdul el.

A hiteltörlesztési moratórium eddig sem vonatkozott a felmondott, követeléskezelők által megvásárolt követelésekre. Milyen tapasztalatokat hozott az elmúlt két év ezek fizetőképessége és fizetési fegyelme szempontjából?

A fedezetlen követelések esetében a szektor egy picit nagyobb térülést tapasztalt a vártnál annak köszönhetően, hogy a hiteltörlesztési moratórium nem szorította az adósokat a még meglévő banki tartozásaik esetében. Megjegyzem, nem egészséges az ilyen hosszú elnyújtás, legkésőbb tavaly ilyenkor ki kellett volna vezetni a hitelmoratóriumot. Akik valóban rászorulók, azoknak a moratórium végével sokkal nehezebb lesz visszaintegrálódni. A fedezett követelések kissé másképp néznek ki: aki nem fizette a jelzáloghitelét, az jó eséllyel már KHR-es, és nagyon ritka, hogy más, élő hitele lenne. Az ő esetükben az ingatlanpiac már említett, a vidéki településekre is kiterjedő áremelkedése javított mind az adósok, mind a követeléskezelők pozícióján. Sok esetben volt 100% feletti a hitelfedezeti (LTV) arány akkor, amikor átvettük a követelést, az elmúlt években azonban bőven 100% alá csökkent, így mozgásteret biztosított az adósok számára is a megállapodás irányába.

Ezt a szektort is megadóztatja most a kormány: a bankok mellett a pénzügyi vállalkozásoknak, vagyis például a követeléskezelőknek is fizetniük kell a különadót. Mekkora tisztulást, koncentrációt indíthat ez be a szektorban?

A meglévő, az esetünkben amúgy is magas bankadóra rárakodó különadó számottevő konszolidációt indíthat el. Rendkívül magas az új adóteher, és jelentős likviditást fog elvonni a szektor szereplőitől, így sokaknak, különösen a kisebb szereplőknek nem fogja megérni, hogy továbbra is ezen a piacon tevékenykedjenek. Ezt erősítheti, hogy jellemzően kisebb kockázati étvágy esetén a bankok nem szeretik finanszírozni a követelésvásárlásokat, vagy csak az eddigihez képest sokkal magasabb felárral, amit a meglévő portfolió már nem biztos, hogy ki tud termelni. Ha úgy látják majd a tulajdonosok, hogy még az adót is csak nehézségek árán tudják befizetni, megválhatnak a portfólióiktól. Az elmúlt években a likviditásbőség fűtötte ezt a szektort. Olvastam egy cikket, amely szerint a dotcom válság idején a világ összes pénzpiaci termékének értéke a 3,5-szerese volt a világ GDP-jének. 2008-ban 4,5-szeres, tavaly tavasszal már 6,5-szeres volt ez a szorzó. Infláció is volt, csak éppen az ingatlanár-emelkedés nagyon sok helyen nincs benne az inflációs kosárban. Emellett az infláció a pénzpiacokon jelent meg, itt szívódott fel az extra likviditás.

Az egész világgazdasággal együtt a követelésvásárlói piac is borzasztóan túlfűtötté vált. Magánbefektetők több tíz- és százmilliós nagyságrendű összegeket bíztak a faktorcégekre, miközben a nagyon alacsony refinanszírozási kamatok vételi oldalon fűtötték a keresletet.

Irracionálisan alacsony hozamelvárásokat generált mindez egyes kisebb méretű, kevésbé professzionálisan működő szereplőknél. Tavaly még 5-6 százalékos kamat mellett finanszírozták a követelésvásárlókat a bankok, ebben az időszakban a prémium állampapírokon lehetett lakossági befektetőként elérni ilyen hozamot. Mivel mi a bankokkal ellentétben nem gyűjtünk betéteket, a finanszírozási költségek növekedését és a különadót senkire sem fogjuk tudni áthárítani. Ha egy dekonjunktúrába megyünk bele, akkor fel kell készülni arra is, hogy csökkenni fog a térülésünk. Ez eleve összehúzza a marginunkat, nemhogy extraprofitunk keletkezne.

Az új különadó és a refinanszírozási költségek emelkedése mellett pedig a tulajdonosok magasabb hozamot várhatnak el ilyen inflációs környezetben.

Sőt, lehetséges, hogy a külföldi tulajdonosok úgy döntenek, hogy megemelik az elvárt hozamokat a politikai kockázat növekedése miatt a portfóliókon. Szerencsére nálunk, az Intrumnál a finanszírozási költségek növekedése még nem fog nagy szerepet játszani, ugyanis a csoport hosszú lejáratú kötvények kibocsátásával védte be magát, az első komolyabb lejárataink majd valamikor 2025-ben lesznek.

Régóta hiányzik egy követeléskezelői törvény a magyar piacról, viszont egy új, EU-s direktívát jövőre implementálnia kell Magyarországnak. Ez mennyire helyettesíti azt a törvényt, amit hosszú évek óta szorgalmaznak?

Az új direktíva nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy végre megszülessen egy követeléskezelési törvény.

Annyiban azonban nem elégséges, hogy csak a hiteltermékekre vonatkozik, nem ad útmutatást arra, hogy a telekommunikációból származó követeléseket hogyan kell behajtani, és nem is köti engedélyhez ezt a tevékenységet. Reméljük, a magyar jogalkotó kiterjeszti majd ezekre is. Az engedélyköteles tevékenység esetében a direktíva hitelgondozónak nevezi azokat, akik a követelés kezelést megbízásból végzik, a követelésvásárlást azonban nem sorolja be az engedélyköteles tevékenységek közé, így hitelgondozónak sem tekinti a követelésvásárlókat. Vannak tehát még tisztázandó kérdések. Bízunk a magyar szabályozókban: nem lenne szerencsés, ha a követelésvásárlást az eddigi gyakorlattal szemben nem kötnék engedélyhez Magyarországon. Egyértelmű előnyei is lehetnek az új szabályozásnak: a jelenlegi hazai adatvédelmi hatósági értelmezésnél szélesebb jogalapot teremthet például az adatkezelésben, amelyre most nagyon korlátozott lehetőségük van a követeléskezelőknek. Sajnos sok esetben kommunikáció nélkül pedig nem lehetséges a megállapodás irányába terelni a követeléskezelést, így a beszűkült adatkezelési lehetőségek a jogi eljárások számát növelik, ami pedig ellentétes a társadalmi összérdekkel.

