Szuperbank: már tényleg nem kell sokat várni a Széchenyi Kártya Program új hiteleire

2022 júliusában folytatódik a Széchenyi Kártya Program, amely a hazai kkv-szektor versenyképességének elősegítését célozza. Az energia többletköltségek finanszírozásának könnyítése, valamint a hatékonyságnövelő és technológiaváltást segítő beruházások elősegítése érdekében két új speciális, kiemelten támogatott hitelkonstrukció is érkezik.

A Magyar Bankholding közleménye emlékeztet: a Széchenyi Kártya Program több mint 20 éve biztosít a különféle finanszírozási igényekhez alkalmazkodó pénzügyi megoldásokat a vállalkozások számára. A koronavírus világjárvány kezdetétől, 2020 tavaszától a Széchenyi Kártya Program Plusz, 2021. nyarától a Széchenyi Kártya Program GO! enyhítette hiteltermékein keresztül a válság hatásait. Az azóta eltelt két év alatt 100 ezernél is több hiteligénylést nyújtott be a hazai kkv-szektor 3 600 milliárd forintot meghaladó értékben a programon keresztül.



A Magyar Bankholdingnál a vállalatok a Széchenyi Kártya Program Plusz és a Széchenyi Kártya Program GO! termékeit összesen mintegy 400 milliárd forint értékben igényelték a tagbankoktól.

Továbbra is kedvezményesen juthatnak finanszírozáshoz a vállalkozások

A Széchenyi Kártya Program MAX új konstrukciói 1 milliótól akár 400 millió forint hitelösszegig, a teljes futamidő alatt fix kamattal, az állam által biztosított kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatással, gyorsan és minimális adminisztrációval érhetők el. A hiteltermékek a mikro-, kis- és középvállalkozások mindenkori finanszírozási igényeihez igazodva, különböző típusú finanszírozási lehetőségekkel állnak a vállalkozások rendelkezésére.

2022. július folyamán az alábbi hiteltermékeket biztosítja a megújult Széchenyi Kártya Program MAX:

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX a napi működési költségek biztosítását szolgálja. Az igényelhető hitelkeret a korábbi 100 millióról 250 millió forintra emelkedik, a hitel maximális futamideje ezentúl akár 3 év is lehet, évi fix 3,5 százalék kamat mellett.

Széchenyi Kártya MAX hitel- és lízingprogramok Maximális összeg Ügyfélkamat Maximális futamidő (év) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 250 millió Ft 3,5% 3 év Széchenyi Energiakártya 250 millió Ft 1,0% 3 év Széchenyi Likviditási Hitel 250 millió Ft 3,5% 3 év Széchenyi Beruházási Hitel 400 millió Ft 1,5% 10 év Energiahatékonyság-javítást és technológiaváltást segítő többlettámogatott alkonstrukció 400 millió Ft 0,5% 10 év Széchenyi Lízingkonstrukció 400 millió Ft 3,5% 10 év Széchenyi Mikrohitel 50 millió Ft 1,0% 10 év Forrás: KAVOSZ, Portfolio

A Széchenyi MAX termékek a KAVOSZ Zrt. által működtetett Széchenyi Kártya Program részét képezik.

