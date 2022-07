Hatalmas ünnep a hétéves Revolutnál: 20 milliónál a felhasználók száma

Pezsgőt bontottak a Revolut pénzügyi szuperalkalmazásnál, mivel a cég az indulásának hetedik évfordulóját azt is megünnepelhette, hogy a lakossági felhasználóinak száma világszerte elérte a 20 milliót és havonta több mint 250 millió tranzakciót dolgoz fel.

Hogy lépést tartson a növekvő ügyfélszámmal, a Revolut tovább bővíti globális munkaerő-állományát, amely világszerte meghaladja az 5000 főt. Az elmúlt évben a Revolut számos irodát nyitott New Yorkban, Tokióban, Madridban, Barcelonában, Párizsban, Mexikóvárosban, Berlinben, Budapesten és Bukarestben. Ezen kívül még ebben az évben új irodák nyílnak Mumbaiban és Bangalore-ban is.

Az elmúlt évben olyan influenszerekkel is együttműködtek mint Liam Payne, Anthony Joshua és Simon Wilson, amellyel a Revolut teljes közösségi média követőtábora is több mint 1,4 millióra nőtt, és nemrégiben egy TikTok fiókot is indítottak.

Az Egyesült Királyság továbbra is a vállalat legnagyobb piaca 4,2 millió ügyféllel, ami több mint kétszerese a második legnagyobb piac, Románia kétmillió felhasználójának. A 36 országot lefedő cég most új területekre, többek között Indiába, Mexikóba és Brazíliába készül terjeszkedni.

