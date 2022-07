Miközben nyugodtan bankolunk, a háttérben ádáz csata dúl a pénzünkért

Banking Technology 2022 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio október 6-ai Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

A pénzügyi intézmények már régóta vonzó célpontjai a kiberbűnözőknek, akik ezen a területen tehetnek szert a legnagyobb profitra. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a nemzetállamok által támogatott kiberbűnözők és egyes politikai körökhöz köthető „hacktivisták” is egyre aktívabban célozzák meg más kormányok pénzügyi rendszerét.

A pénzügyi szolgáltatók - például a bankok, hitelszövetkezetek, kártyatársaságok és befektetési cégek - ügyfelek millióinak érzékeny adatait tárolják. Ezek az információk magukban foglalják a banki adatokon túl a lakcímet, a társadalombiztosítási számot, a telefonszámot, az e-mail címet és a jövedelmi adatokat is. Ezeket a darkneten nagy haszonnal lehet továbbértékesíteni, ami még vonzóbbá teszi ezt a "vállalkozást".

Az IBM 2021-es Cost of Data Breach report szerint az egészségügyi szektor után a pénzügyi szektorban a legmagasabbak az adatvédelmi incidensek költségei. 2019-ben a pénzügyi szolgáltatásokon belül az egy adatvédelmi incidensre jutó átlagos költség 5,86 millió dollár volt.

A Boston Consulting Group kiberbiztonsági jelentése szerint a banki és pénzügyi intézmények 300-szor nagyobb mértékben vannak kitéve kibertámadás veszélyének , mint más vállalatok.

, Ráadásul egy Accenture-tanulmány szerint a pénzügyi szolgáltató cégeknél világszerte 18,5 millió dollárra emelkedett az adatvagyon illetéktelen hozzáférésével kapcsolatos átlagos éves költség.

az adatvagyon illetéktelen hozzáférésével kapcsolatos átlagos éves költség. A 2021-es Data Breach Investigation Report a pénzügyi ágazatot már a kibertámadások által legsúlyosabban érintett ágazatként tartotta számon.

A védekezés globális érdek

A bankrendszer védelme kiemelten fontos. Nem csak azért, mert érzékeny adatok felett őrködik, és a céges üzleti folyamatok lebonyolításában is részt vesz, hanem azért is, mert ha támadás éri azzal az egész globális pénzügyi rendszer stabilitása kerülhet veszélybe. A bankrendszer ellen intézett támadás akár egy egész ország vagy régió gazdasági folyamatait megakaszthatja. Egy ilyen leállás tovagyűrűző hatásai pedig akár az egész globális pénzügyi rendszer stabilitását is alááshatják.