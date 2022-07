Gendersemlegessé tennék szolgáltatásaikat a legnagyobb bankok, de ez nem lesz egyszerű

A HSBC Holdings brit egysége azt tervezi, hogy bizonyos termékek esetében nem gyűjt több adatot ügyfelei nemére vonatkozóan, amivel a bank igyekszik inkluzívabb szolgáltatásokat nyújtani a nembináris és transznemű emberek számára.

A bank a vállalat szóvivője szerint megkezdte a nemi referenciák eltávolítását egyes termékeiből, köztük a HSBC Kineticből, a bank mobile-first üzleti számlájából. A lépés egy széleskörű felülvizsgálati eljárásnak a része, amelyben a bank annak a lehetőségeit vizsgálja, hogy hogyan tehetné inkluzívabbá a termékeit.

"A nemhez köthető fogalmak társadalmi szinten változnak, és ennek a relevanciáját vizsgáljuk a szektorunk szempontjából" - fogalmazott Jimmy Higgins, a HSBC UK Pride Employee Network társelnöke egy kör-e-mailben. "Nincs okunk arra, hogy egy bankszámlához vagy egy hitelhez rögzítsük ezt az információt (nemi identitás), ha nem releváns.”

A bankoktól egyre határozottabb lépésekre lehet számítani annak érdekében, hogy termékeikbe a transz identitást is beépítsék. A Bank of Montreal az elmúlt hónapokban kezdett el nem bináris személyeknek szóló bankkártyákat kínálni, követve a Citigroup hasonló változtatásait. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban egyre hevesebb társadalmi vita folyik a nemi szerepekről, és a bankok intézkedései sok feszültséget szítottak. A Halifax brit hitelező a múlt hónapban a következőt tweetelte: "A névmások számítanak. #ItsAPeopleThing". Ezt követően heves vita alakult ki a poszt alatt, majd a cég felszólította az kijelentés kapcsán elégedetlenkedő felhasználókat, hogy inkább távozzanak.

Azoknak a cégeknek, amelyek bátran állást foglalnak a nemi identitással kapcsán, akkor is szilárdan kell állniuk, amikor kihívások merülnek fel - mondta Matt Cameron, az LGBT Great nevű szervezet alapítója és globális ügyvezető igazgatója, aki olyan cégekkel dolgozik együtt, mint a Citigroup és a BlackRock Inc. Hozzátette, hogy egyre több fiatal vallja magát LMBT+-nak. "Az LMBT+ mellett bátran fellépő szervezetek lesznek azok, amelyek nagyobb bizalmat tudnak kiépíteni, több tehetséget vonzanak és szélesebb ügyfélkört képesek megszólítani".

A nemi adatok gyűjtésének megszüntetése miatt joggal merül fel a kérdés, hogy nélküle miképp lehet feltárni a megkülönböztetés egyéb formáit. Régóta ismert tény, hogy a nők nehezebben jutnak hitelhez, mint a férfiak, és a Credit Karma tavaly felmérés szerint a nők 16 913 fonttal (20 318 dollárral) többet fizetnek a hitelfelvételért egy életen át, mint a férfiak. Sok pár a férfi partner nevére vesz fel hitelt és jelzáloghitelt, ami azt jelenti, hogy a nőknek szűkebb hiteltörténetük van, még akkor is, ha teljes munkaidőben dolgoznak és hozzájárulnak a törlesztéshez - mondta Akansha Nath, a Credit Karma Egyesült Királyság és Kanada partnerségi vezetője. "Akkor, amikor egy személy elmegy egy bankhoz, és azt mondja, hogy X összeget kell kölcsönkérnie, ezek az előítéletek már hatnak."

A HSBC már egyszerűsítette a névváltoztatási eljárásait, hogy a transznemű ügyfelek számára egyszerűbbé tegye a folyamatot, és a "férj" és "feleség" megjelöléseket is eltávolította, azokat a "házastárs" megjelöléssel helyettesítve. Bobbi Pickard, a Trans in the City vezérigazgatója szerint a bankszektorban ez nem kis teljesítmény, ahol az örökölt rendszerek megnehezíthetik a változások befogadását. Amikor Pickard négy évvel ezelőtt megváltoztatta a nevét, egyes bankok megkönnyítették a folyamatot, mások viszont ragaszkodtak a közjegyzői okiratba foglaltakhoz.

Ez lassan megváltozik. A Citigroup 2020-ban jelentette be, hogy a MasterCarddal együttműködve lehetővé teszi a nem bináris személyeknek, hogy a választott nevüket használják a hitelkártyáikon, amelyekre azóta több mint 26 800 ember tartott igényt. A Bank of Montreal lett az első pénzintézet Kanadában, elkezdte kínálni ezt a szolgáltatást, és most azt fontolgatja, hogy kiterjeszti azt a betéti kártyákra Kanadában és az Egyesült Államokban a hitelkártyákra is.

A kutatás szerint a transznemű kanadaiak 90%-a volt már kénytelen olyan személyi igazolványt használni, amelynek neve vagy neme nem egyezett az általa használttal, és 43%-ukat verbálisan is inzultálták már.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: Getty Images