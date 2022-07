Stratégiai fordulatot jelentett be a botrányoktól terhelt Credit Suisse a kiábrándító eredmények után

A Credit Suisse Ulrich Koerner, vagyonkezelési szakértőt nevezte ki új vezérigazgatónak, miután Thomas Gottstein, korábbi vezér lemondott pozíciójáról. A svájci bank stratégiai felülvizsgálatot jelentett be, miközben egy sor botrányból igyekszik kivágni magát.

A Thomas Gottsteinre már hónapok óta egyre nagyobb nyomás nehezedik a kétéves hivatali ideje alatt kirobbant botrányok és halmozódó veszteségek miatt, amelyek igencsak megtépázták a részvényeket és a befektetőket is feldühítették. Az elmúlt hónapokban már több befektető is követelte Gottstein lemondását, de a bank egy ideig ellenállt.

A Credit Suisse 1,59 milliárd svájci frank (1,65 milliárd dollár) veszteséget könyvelt el a második negyedévben, ami még a várakozásokat is alulmúlta. A befektetési bank tevékenységét korlátozó stratégiai felülvizsgálatot a katasztrofális eredmény után jelentették be. Az elemzők 206 millió frankos nettó veszteséget vártak a hitelintézet által összeállított 19 különböző becslés konszenzusa alapján. Júniusban újabb negyedéves veszteség került kilátásba, mivel a volatilitás és a gyenge ügyfélforgalom negatívan hatott az üzletre. A CET1 tőkemutató 13,5%-án állt, elérve a rövid távú 13,5%-os célt és megközelítve a piac által várt 13,6%-ot. A mutató azonban elmaradt a 2024-re kitűzött 14% feletti céltól, és az első negyedéves 13,8%-os CET1-aránytól is.

"2022 második negyedévének eredményei csalódást okoztak, különösen a befektetési üzletágban, amit a peres ügyekre képzett céltartalékok és egyéb kiigazító tételek is befolyásoltak" - mondta Thomas Gottstein leköszönő vezérigazgató.

A Credit Suisse korábban "átmeneti" évnek nevezte 2022-őt, mivel azt tervezte, hogy idén fordítani fog a helyzetén a költséges botrányok után, amelyek a felső vezetés összetételét is majdnem teljesen megváltoztatták. A bank többször is igyekezett eloszlatni azokat a híreszteléseket, amelyek szerint az ágazati konszolidáció során felvásárolhatják. Tegnap írtunk arról, hogy a SonntagsZeitung arról értesült, hogy a banknál leépítésekről is folynak tárgyalások, ám úgy tűnik, ezeket nem a negyedéves eredményekkel együtt tervezik bejelenteni.

A bank most azt tervezi, hogy középtávon 15,5 milliárd frank alá csökkenti költségalapját, szemben az első félévben éves alapon számított 16,8 milliárd frankkal. Erről további részleteket a harmadik negyedéves eredményekkel együtt osztanak majd meg. A bank korábban azt mondta, hogy a költségmegtakarítási tervet előre kívánja hozni, felgyorsítva a novemberi átszervezéssel bevezetett intézkedéseket, 2024-ig évi 1,0-1,5 milliárd svájci frankos strukturális költségmegtakarítást célozva meg. A bank szerint a technológiai átalakítás középtávon mintegy 800 millió frankos költségmegtakarítást eredményezhet, ebből 200 millió frankot 2022-ben és 2023-ban tud megspórolni.

