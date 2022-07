Dráma a lakáshiteleknél: kutya világ jönne a kamatstop nélkül

Az MNB újabb kamatemelései következtében már 12-13 százalékon áll a BUBOR, vagyis a budapesti bankközi kamatláb, amire utoljára 2004-ben volt példa. A kamatstop nélkül így már átlagosan mintegy 40%-kal lenne magasabb az augusztusi fordulónappal rendelkező lakáshitelek törlesztőrészlete a tavaly ilyenkorinál. Az év végéig meghosszabbított kamatstop számláját a bankok fizetik, így azonnali átárazódást feltételezve évesítve már 150 milliárdjukba fáj a kormányzati intézkedés. A kamatstop kivezetése viszont egyre nagyobb sokk lenne a lakosságnak.

Az MNB a keddi döntésével összhangban ma 10,75 százalékra emelte az egyhetes betéti tenderének kamatát. A lépéssel a jegybank valódi monetáris politikai eszközében, az irányadó kamatban is megtörtént a határozott, 100 bázispontos szigorítás. Ezt a szigorítást követik le, illetve a vele kapcsolatos várakozásokat tükrözik a változó kamatozású hitelek esetében mérvadó budapesti bankközi kamatlábak (BUBOR). Ezek is rég látott szintre emelkedtek, utoljára 2004 első felében láthattunk hasonló értéket például a 3 havi BUBOR esetében.

Különösen drasztikus az egy év alatt bekövetkezett változás, ami például egy augusztusi fordulónapos, 12 havi kamatperiódusú hitel esetében egyik hónapról a másikra jelentene hirtelen ugrást a törlesztőrészletben a kamatstop nélkül. Így változtak ugyanis a mérvadó bankközi kamatlábak egy év alatt:

a 3 havi BUBOR 1,3%-ról 11,9%-ra,

a 6 havi BUBOR 1,4%-ról 12,5%-ra,

a 12 havi BUBOR 1,6%-ról 12,9%-ra.

Az augusztusi fordulónappal rendelkező hitelek esetében a szerdai BUBOR a meghatározó, a 2009. évi CLXII. törvény ugyanis kimondja, hogy a változó kamatozású jelzáloghitelek referencia-kamatlábának értékét a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani.

A jelzáloghitelek azonnali és teljes átárazódása mellett alig lenne olyan adós, aki megúszná egyszámjegyű törlesztőrészlet-emelkedéssel az egy évvel ezelőtti helyzethez képest. Sőt,

MÁR EGY 5 ÉVES HÁTRALÉVŐ FUTAMIDEJŰ HITELNEK IS MINTEGY 28%-KAL LENNE MAGASABB A TÖRLESZTŐRÉSZLETE, AZ ÁTLAG 39% KÖRÜL LENNE, EGY 20 ÉVES HÁTRALÉVŐ FUTAMIDEJŰ HITELNÉL PEDIG A TÖRLESZTŐRÉSZLET MEGDUPLÁZÓDÁSÁRÓL BESZÉLNÉNK.

Minél hosszabb a hátralévő futamidő, elméletileg annál nagyobb a kamatemelkedés hatása a törlesztőrészletben. A fizetendő kamat a következő fordulónap után a legtöbb esetben már 15% környékén járna. A gyakorlatban azonban ezt a fokozatosan realizálódó kamatkockázatot a bankok viselik, és

15% körüli kamat helyett az adósok most jellemzően 4-5% körüli kamatot fizetnek, az elmúlt egy évben bekövetkezett törlesztőrészlet-emelkedés pedig mindössze tizede a jelenlegi bankközi kamatok által indokoltnak.

Január 1-je óta ugyanis a kormány által bevezetett kamatstop gátat szab a kamatok és a törlesztőrészlet emelkedésének e jelzáloghitelek esetében. Éppen ezért nem a 12-13 százalékos aktuális BUBOR, hanem a tavaly október 27-én érvényes, valamivel 2% feletti BUBOR (és a rápakolt fix kamatfelár) határozza meg a törlesztőrészletek alakulását. Akiknek október 27-e és január 1-je közé esett a fordulónapjuk, azoknak már január 1-jétől, akiknek pedig csak idén esedékes, azoknak az aktuális fordulónaptól számítva. A kamatstop jogi részleteiről itt írtunk év elején.

Az MNB adatai alapján egy átlagos kamatstopos hitel fennálló tőketartozása 4,5 millió forint körül van, medián hátralévő futamideje pedig nagyjából 7 év. BUBOR + 3 százalékpontos kamat mellett 87-89 ezer forint környékén lenne egy ilyen hitel törlesztőrészlete augusztusban. Ezzel szemben a kamatstop miatt egy ilyen adós csak 64 ezer forintot fizet.

HA TEHÁT HIRTELEN KIVEZETNÉ A KORMÁNY A KAMATSTOPOT (EZ IDÉN NEM VÁRHATÓ), AKKOR TÖBB MINT 35%-KAL, 23-25 EZER FORINTTAL UGRANA MEG AZ ÁTLAGOS HITEL TÖRLESZTŐRÉSZLETE.

Az átlagos (medián) hitel nem reprezentálja megfelelően a teljes sokaságot, a kamatstopban érintett hitelszerződések mintegy fele esetében nagyobb sokkot jelentene a kamatstop kivezetése. Az MNB a részletesebb megoszlás alapján is kiszámolta, hogy egy 5 százalékpontos kamatemelkedés hogyan érinti a kamatstopos ügyfelek tömegeit. Ez alapján a kamatstopos jelzáloghitelek nagyjából egynegyedét, 83 ezer szerződést sújtana havi 15 ezer forintnál ÉS 15%-nál nagyobb törlesztőrészlet-emelkedés, ezen belül 24 ezer szerződés esetében lenne 30 ezer forintnál ÉS 30%-nál is nagyobb az emelkedés.

MIVEL AZONBAN A KAMATEMELKEDÉS MOST MÁR EGYÉRTELMŰEN MEGHALADJA AZ MNB ÁLTAL BEMUTATOTT 5 SZÁZALÉKPONTOT, A KAMATSTOP HIÁNYÁBAN ENNÉL MÁR JÓVAL NAGYOBB ADÓSSÁGSZOLGÁLATI SOKK ÉRNÉ A HÁZTARTÁSOKAT.

A kormány nemrég meghosszabbított a kamatstop intézkedést december 31-éig, és a rövid távon átárazódó fix kamatozású (legalább 3 éves kamatperiódusú) piaci jelzáloghitelekre továbbra sem terjesztette ki. Az MNB fenti adatai alapján így továbbra is csaknem 1500 milliárd forintnyi jelzáloghitel-állományt érint a kamatstop. Teljes és azonnali átárazódás esetén a jelenlegi kamatkörnyezet mellett a Portfolio számítása szerint

A BANKOK KAMATBEVÉTELE MINTEGY ÉVI 150, VAGYIS HAVI TÖBB MINT 12 MILLIÁRD FORINTTAL LENNE MAGASABB A KAMATSTOP NÉLKÜL.

Elmondható tehát, hogy a kamatstop fenntartása egyre drágább a bankszektornak, kivezetése viszont egyre fájdalmasabb lenne a háztartásoknak.

A kamatkörnyezet drasztikus emelkedése persze más hiteladósokat is érint, szép számmal olyanokat is, akik nincsenek benne a kamatstopban. A lakossági jelzáloghitelek mintegy kétharmada legalább 3 éves kamatperiódusú, így ezek törlesztőrészletére rövid távon nem hatnak a kamatemelések, csak abban az esetben, ha a fordulónapjuk éppen erre az időszakra esik. Ahogy a fenti táblázatban látható, a 330 ezer kamattopos mellett ilyen hitelszerződésből is van 2021 és 2023 közepet között mintegy 130 ezer. A már felvett személyi kölcsönök, babaváró hitelek és CSOK-hitelek jellemzően a futamidő végéig fix kamatozásúk, így ezekre szintén nem hat a kamatkörnyezet emelkedése. A vállalati hitelek esetében már vegyes a kép, ugyanis az elmúlt két évben viszonylag sok NHP-s, MFB-s és Széchenyi Kártya hitelt vettek fel a jogosult kis- és középvállalatok, és viszonylag magas a piaci kamatozású, vagy éppen EXIM-es devizahitelek aránya is, ugyanakkor kétségtelenül léteznek BUBOR-hoz kötött konstrukciók is, nem is kis arányban. Az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint tavaly ilyenkor a teljes vállalati hitelállomány 47 százaléka volt éven túl rögzített kamatozású, a maradék 53 százalék éven belüli, de ebben feltehetően a kamatkockázatot még kevésbé megérző devizahitelek is benne vannak.