Kormány: 2023-ban is marad a babaváró és a CSOK

Az 5%-os lakásáfát nem hagyja 2022 végével kifutni a kormány - jelezte előre pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök, ez erre vonatkozó rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Korábban a falusi CSOK-ot is meghosszabbították: 2022 közepén járt volna le, de december 31-éig kitolta a kormány. A jövő évi költségvetési számok és a fejezeti indoklás alapján a babaváró meghosszabbítása is valószínűnek tűnt:

A „normál” CSOK-nak nincs határideje, a babaváró hitel és az otthonfelújítási támogatás azonban 2022. december 31-éig igényelhető a hatályos jogszabályok szerint. Utóbbi sorsa egyelőre kérdéses, a kormány friss közlése szerint azonban egy sor családtámogatási intézkedés 2023-ban is velünk lesz, így marad:

a babaváró támogatás és a családi adókedvezmény,

az otthonteremtési támogatás (ez alatt vélhetően a CSOK-ot és a 3%-os CSOK-hitel kamattámogatását értik),

az első házasok adókedvezménye,

a diplomás gyermekgondozási díj.

