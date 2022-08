Arra is felkészült az Erste, ha Oroszország elzárja a gázt

Új bérlakások kedvezményes finanszírozásában venne részt a régióban, így Magyarországon is az Erste Group, amelynek mai bécsi sajtótájékoztatóján Willi Cernko eddigi kockázati vezető az osztrák bankcsoport új vezérigazgatójaként „debütált ”. A bank erősen érdekelt abban, hogy fennmaradjon az orosz gázellátás, enélkül a piacain recesszió alakulna ki. A menedzsment egyelőre optimista, az idei évre egyöntetű gazdasági növekedést, kétszámjegyű tőkearányos megtérülést és 5% feletti hitelnövekedést vár. Az első félév nettó céltartalék-felszabadítás mellett mindkét területen erős számokat hozott: a ROE 13,5%, a hitelállomány növekedése hat hónap alatt 6,3% volt. Az elemzői várakozásokat is felülmúlta a bank eredménye, a bécsi tőzsdén ennek ellenére 4% feletti esést mutat jelenleg a bank részvénye.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 01. Kijöttek az Erste számai: 1 milliárd euró felett az idei nyereség

Will Cernko, az Erste Group új vezérigazgatója elmondta:

gazdasági lassulásra számít a második félévben az Erste Group:

az eurózónában 2,7%, az Erste országaiban átlagosan 3,7%, Magyarországon 5,5% lehet idén a gazdasági növekedés (a magyar adat egyébként a legmagasabb a bankcsoport országai közül). Jövőre ez a három adat 1,8%, 2,7%, illetve 2,8% lehet, a lassulást elsősorban az energia- és élelmiszerárak emelkedése idézheti elő, valamint a kamatok emelkedése is hozzájárulhat. Az idei évre 10,9%-ra, jövőre 7,2%-ra várt magyar infláció az Erste piacain a középmezőnyt jelenti.

Alexandra Habeler-Drabek, a csoport kockázati igazgatója elégedetten nyugtázta, hogy a háború kirobbanása ellenére a társaság hitelportfóliójának minősége nem romlott, az NPL-ráta a december végi 2,4%-ról 2,2%-ra csökkent, és az első félévben nettó 3 millió eurónyi céltartalékot még fel is szabadított a bank, döntően a koronavírus-járvány idején megképzett állomnyból. 500 millió eurónyi meglévő tartalékuk 91,8%-os NPL-fedezeti rátát jelent, az év egészében 20 bázispont körüli céltartalék-képzésre számítanak – közölte. A szakember elmondta:

amennyiben elakadna a gázszállítás Oroszország felől, az recessziót okozna az Erste piacain is, de még mindig kezelhető szituáció lenne

a jól tőkésített és jó likviditási helyzetben lévő bankcsoport számára.

Stefan Dörfler pénzügyi igazgató többek között arról beszélt, hogy a működési eredményük az első félévben 9,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban, a nettó kamatbevételük az egy évvel korábbi 2,449 milliárd euróról 2,837 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedő kamatok ellenére nőtt a kereslet a bank hitelei iránt: 6,3%-kal 191,5 milliárd euróra emelkedett a bank hitelállománya fél év alatt. A működési költségek 8,7%-kal emelkedtek az első félévben, az általános inflációs környezetnek ebben jelentős szerepe volt.

Összességében az egy évvel korábbi 918 millió euróról 1137 millió euróra emelkedett a bank első féléves nettó eredménye, amiben jelentős szerepe volt a kockázati költségek 109 millió eurós csökkenésének.

Magyarországgal kapcsolatban megjegyezte: nem szabad eltekinteni a forint mintegy 10%-os gyengülésének negatív hatásától, a kamatemelések ugyanakkor segíthetnek ennek és az inflációnak a megfékezésében. A bankcsoport CET1 tőkemutatója 14,2%-on állt június végén, ami megegyezik a 2020 végivel, és 30 bázisponttal alacsonyabb a 2021 véginél.

Ingo Bleier vállalati és tőkepiaci üzletágvezető ismertette: vállalati hitelállományuk az első félévben 8,8%-kal emelkedtek, a tőkepiaci üzletágukban az új kibocsátások volumene pedig 33,1%-kal emelkedtek. A hitelcsatornák nem száradtak ki, az ügyfelek pedig továbbra is képesek hiteleik törlesztésére, de természetesen az energiapiaci áremelkedés számottevő kockázatot jelent. Bleier arról is beszélt, hogy az online hitelezésben jelentős növekedést látnak az egész bankcsoportban. A retail üzletágban továbbra is erős a kereslet a lakáshitelek iránt, itt 5,1%-kal, a fogyasztási hitelezésben 2,5%-kal nőtt a bank hitelállománya hat hónap alatt. Az Erste online platformát, a George-ot 8,4 millióan használják csoportszerte, Ausztriában 2,2 millió, Csehországban 2,4 millió, Szlovákiában 1,2 millió, Magyarországon 662 ezer a számuk.

Az Erste célja a pénzügyi jól(l)ét/egészség (Financial Health) megteremtése – húzta alá a sajtótájékoztatón Willi Cernko vezérigazgatója. Ennek első pilléreként a megelőzést jelölte meg: felkészíteni az ügyfeleket azokra az eseményekre, amelyek anyagilag érinthetik őket. A második pillért a bank termékei és szolgáltatási alkotják, a harmadik pillér pedig a George, amely bárhol és bármikor elérhetővé teszi a bankot a számukra. A bank ezen elköteleződésének része, hogy

2030-ig az Erste Csoport kelet-közép-európai leányvállalatai – a közszférával szoros együttműködésben – 15,000 megfizethető otthon megteremtését és bérbeadását tűzték ki célul.

Ennek érdekében Csehországban erre specializálódott leányvállalat jött létre CS Affordable Housing néven, amelynek célja a megfizethető bérlakások építése. Szlovákiában még ebben az évben mintegy 200 lakást adnak át; a szlovák állam részleges befektetői szerepvállalása mellett. Hasonló koncepciók kidolgozása folyik Magyarországon, Romániában és Horvátországban. Ausztriában már működik a program, az osztrák modell sikeres: 1 milliárd eurónyi finanszírozást tesznek ebbe a projektbe, és évente mintegy 6 ezer újépítésű bérbeadott lakás megteremtésében vesznek részt befektetőként.

Az ESG-területen is nagy előrelépést tervez az Erste: 2050 nettó zéró kibocsátásúvá tennék teljes portfóliójukat, 2023-ra a bank klímasemlegessé teszi működését, 2030-ig 1 milliárd eurót terveznek megvalósítani társadalmi finanszírozásában, 2030-ig 200 ezer munkahely teremtéséhez és megtartásához járulhatnak hozzá.