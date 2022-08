Berobbant az új technológia, amely egy kínzó dilemmától szabadíthatja meg a bankokat

A banki világ már nyakig merült a digitális transzformációban, amely a technológiai kihívások mellett egy fontos stratégiai dilemmát is felvet. Már régóta égető kérdéssé vált, hogy jobban jár-e a pénzügyi szervezet, ha saját maga épít fel egy új digitális megoldást, – belső kompetenciákra támaszkodva – vagy kézenfekvőbb külső beszállítótól megvásárolni a terméket. Cikkünkben górcső alá vesszük a build-or-buy dilemmát, és bemutatunk egy új módszert is, amely köztes megoldásként egyesíti magában a két stratégia előnyeit.

Vegyem vagy építsem?

Minden szervezet életében eljön egyszer az a pont, amikor arról kell döntenie, hogy egy adott tevékenységet saját maga, a rendelkezésre álló eszközök és humán tőke segítségével – azaz szervezeti határokon belül – vagy külső specialistát alkalmazva végez el. A profitorientált szervezet ilyenkor többnyire gazdasági megfontolások mentén dönt, vagyis megnézi, hogy a saját kötelékeiben olcsóbb-e a kivitelezés, vagy költséget takaríthat meg, ha egy tapasztalt beszállítót szerződtet le az adott projektre, esetleg dobozos termék formájában megvásárolja a megoldást.

A digitalizálódó bankok gyakran kerülnek ilyen helyzetbe, amelyet a szakma némileg leegyszerűsítve build-or-buy dilemmaként tart számon. Az elnevezés már csak azért is leegyszerűsítő, mert járható útként a vásárlás és a belső fejlesztés mellett létezik egy hibrid, banki platformokon alapuló megoldás is. Egyelőre azonban az egyszerűség kedvéért foglalkozzunk csak a vásárlási és az építési stratégiákkal.

A kérdés azért is izgatja ennyire a bankokat, mert egy rosszul megtervezett átalakuláson nagyon sokat lehet bukni, és ahogy a számok mutatják, ez gyakran be is következik: