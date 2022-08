Még soha nem kaszált ekkorát a Raiffeisen: az osztrák bank lesz a háború nyertese?

Portfolio 2022. augusztus 02. 08:50

Nagyot ment a második negyedévben a Raiffeisen Bank International: történetének alighanem a legmagasabb, 1,270 milliárd eurós konszolidált nyereségét érte el 3 hónap alatt. Igaz, hogy a bolgár leánybank eladása 453 millió eurót hozzátett az eredményhez, de enélkül is rekordprofitról beszélhetnénk. Az orosz leánybank nyeresége euróban számítva az egy évvel korábbihoz képest ötszörösére (!), 534 millió euróra emelkedett, miután sikerült a banknak a saját hasznára fordítania a kelet-európai országban a háborús körülményeket. Ennek fényében egyre érdekesebb, mire jutnak majd Bécsben az oroszországi kivonulásról szóló opciók mérlegelése után, ami még most is tart. Az orosz és a bolgár "sztori" összességében a nyereség csaknem 80%-át hozta a társaságnak, a magyar leánybank nyeresége viszont euróban a negyedére esett, az új banki különadó és a forint gyengülése nem segít a magyarországi eredményjavításban.