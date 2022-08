Megjelent Magyarország első piaci zöld lakáshitele

A magyar piacon elsőként az egyik hazai nagybank új, zöld lakáshitelt vezetett be augusztus 1-jétől az energiafelhasználásukat csökkenteni kívánó hitelfevevőknek, egyedi megoldásként ugyanabban a szerződésben hitelezhető az ingatlan megvásárlása és felújítása is. A konstrukció kamata megegyezik a bank egyéb jelzáloghiteleinek kamatával.

A zöld lakáshitelek szerves részét képezik a társaság fenntarthatósági stratégiájának, és teljesen összhangban vannak anyabankja, a belga KBC fenntarthatósági törekvéseivel – fogalmaz a zöld lakáshitelt piacra dobó K&H Bank közleménye.

A zöldhitel alapvető célja az, hogy az adott ingatlan energetikai besorolása és energiafogyasztása javuljon, így megfeleljen a „közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek”, vagyis az ingatlan legalább BB energetikai besorolási osztályba kerüljön, energiafogyasztási értéke évente legfeljebb 80 kWh óra legyen négyzetméterenként (hasonló feltételeket láttunk legutóbb az MNB Zöld Otthon Programjánál is – a szerk.)

A hitel egyaránt igénybe vehető már meglévő ingatlan modernizációjára, felújítására vagy olyan új ingatlan vásárlására, amely már megfelel a magasabb energetikai elvárásoknak. A bank lehetőséget teremt arra, hogy egy szerződésben kapjon hitelt az ügyfél az ingatlan vásárlására és annak felújítására. Ugyancsak igénybe vehető a hitel, amennyiben felhasználása révén legalább 30 százalékkal javul az ingatlan energiafogyasztása.

A hitel felhasználható az MNB által meghatározott speciális beruházási célok finanszírozására is. Ilyenek például a napelem vagy napkollektor telepítése; a geotermikus, levegő-víz, levegő-levegő hőszivattyú telepítése; a szélturbina telepítése; a hő- és elektromos tárolóegységek telepítése; az épülethatároló szerkezetek hőszigetelése; a homlokzati nyílászáró cseréje energiatakarékos nyílászáróra. Ugyancsak a speciális hitelcélok közé tartozik az árnyékolástechnika telepítése; fűtési, hűtési vagy szellőző rendszerek telepítése, cseréje vagy felújítása, beleértve a távhőrendszerre történő rácsatlakozást is; energiahatékony világítástechnika kialakítása; az alacsony vízfelhasználású konyhai, WC vagy fürdőszobai szaniter rendszerek telepítése; a 3. generációs okosmérő rendszerek telepítése az áramfelhasználás nyomon követésére; a zónákra osztott termosztátrendszerek, okos termosztátok és érzékelők telepítése (pl.: mozgás- és napszakérzékelő világítási rendszerek), az épületautomatika (Building Management System) rendszerek telepítése. A hitel nem feltétlenül csak egyetlen megoldást finanszíroz, hanem akár a fentiek kombinációját is.

A kölcsön összegéből finanszírozható a korszerűsítést lehetővé tevő előkészítő munka (például a hiteles energetikai tanúsítvány), valamint a szükséges kiegészítő berendezések, szolgáltatások beszerzése, amennyiben ezek összege nem haladhatja meg a hitel összegének 30 százalékát. A hitel folyósításának természetesen feltétele van: mindenekelőtt a részletes költségvetés, majd a megvalósulást követően műszaki ellenőrzés és új energetikai tanúsítvány. Amennyiben a hitelcél mégsem valósul meg, úgy az elengedett díjakat vissza kell fizetni.

A zöld lakáshitel kamata jelenleg megegyezik a mindenkori jelzáloghitel kamatokkal, de a bank a kölcsönösszeg 1 százalékát, legfeljebb 120 ezer forintot visszatérít a hitelfelvevőnek, és legfeljebb 40 ezer forint erejéig egy energetikai tanúsítvány díját is állja

– közölték.

A termék zöld megnevezése nem alapul az EU Taxonómia rendelet megfelelőségi szempontjainak teljeskörű vizsgálatán. A hitelprogram összhangban van az MNB által meghirdetett lakáscélú Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény Program feltételeivel – tették hozzá a fentiekhez.

