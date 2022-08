Üzent Nagy Márton a Bankszövetségnek

A Bankszövetség félrevezető kommunikációt folytat az agrárhitel-moratóriummal kapcsolatban - emelte ki Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter közleményében.

Egyben hangsúlyozta, hogy a szélsőséges időjárás okozta mezőgazdasági károk miatt a kormány rendkívüli kármentesítő intézkedéseket vezetett be, köztük a hiteltörlesztési moratóriumot az arra rászoruló mezőgazdasági vállalkozások számára. A hitelmoratórium lehetővé teszi, hogy a bajba jutott mezőgazdasági szereplők 2023 év végéig felfüggesszék hiteleik törlesztését, ezáltal csökkentve a szélsőséges időjárási körülmények miatt hirtelen rájuk nehezedő terheket.

Nagy Márton a közleményben kiemeli, hogy

a moratóriumot a kormány az arra rászoruló agrárvállalkozások számára tette elérhetővé, így ezen szereplőknek a saját helyzetük mérlegelését követően lehetőségük van eldönteni, hogy kívánnak-e élni a moratórium adta lehetőséggel vagy sem.

A gazdaságfejlesztési miniszter szerint elvárható, hogy a Magyar Bankszövetség a hitelmoratóriummal kapcsolatos félrevezető, negatív következményeket sugalló kommunikációja helyett segítse a hiteladósokra nehezedő problémák kezelését, és biztosítsa partnerségéről a bajba jutott agrárügyfeleiket.

A bankoknak, ahogy korábban is, így most is lehetőségük van arra, hogy a normál banküzem részeként a mezőgazdasági szektorban tapasztalt nehézségek miatt maguk dolgozzanak ki egy kockázatkezelési eljárást arra vonatkozóan, hogy az agrárügyfelek ne szembesüljenek azonnali, túlzott hiteltörlesztési terhekkel. Amennyiben a bankok időben eleget tettek volna a szektort érintő problémák banki kezelésének, akkor a hitelmoratórium intézményének felállítására nem lett volna szükség a múltban sem és most sem - áll a közlemény végén.

Hétfőn sajtóközleményt adott ki a kihirdetett agrárhitel-moratóriummal kapcsolatban a Magyar Bankszövetség, amely szerint az új moratórium a nemzetközi szabályok alapján elnehezíti az igénybe vevő ügyfelek jövőbeli hitelezhetőségét, ezért azt javasolták, hogy saját bankjukkal egyeztetve találják meg a megfelelő pénzügyi megoldást az érintettek.

Sajtóközleményében a Magyar Bankszövetség ugyan nem részletezte a nemzetközi szabályokat, de például az Európai Bankhatóság 2020 decemberében kiadott iránymutatása szerint a 9 hónapnál hosszabb ideig moratórium alatt álló hiteleket (márpedig az agármoratórium 2022 szeptemberétől 2023 decemberéig, vagyis akár 16 hónapig fog tartani), így a korábban teljesítő, Stage 1 besorolású hiteleket is Stage 2 vagy Stage 3 kockázati besorolással kell ellátni. A Stage 2-be sorolt pénzügyi eszközök várható hitelkockázata ugyan jelentősen megnőtt a kezdeti megjelenítés óta, de még nem értékvesztettek. Míg azok a pénzügyi eszközök, amelyek várható hitelkockázata jelentősen megnőtt a kezdeti megjelenítés óta és értékvesztettek is, a Stage 3-ba sorolandók. Mindez a hitelezhetőség szempontjából valóban hátrány lehet az érintettek számára.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az agrárium gyors megsegítése érdekében, az Aszály Veszélyhelyzeti Operatív törzs első ülését követően öt pontból álló, azonnali intézkedések bevezetését javasolta. Ennek részeként a kormány hitelmoratóriumot rendelt el 2022 szeptemberétől 2023 év végéig a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszköz hiteleire.

A tegnap megjelent Magyar Közlönyből az is kiderült, hogy a hitelmoratórium és a gyorsított biztosítói aszálykár-kifizetés mellett a korábbinál még kedvezőbbé váló kamattámogatott hitellel is segíti a kormány az aszály sújtotta mezőgazdaságot.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán