Történelmi rekord az OTP-nél, megszólal Bencsik László

Soha nem volt még olyan magas bevétele, működési eredménye vagy korrigált profitja az OTP-nek, mint az idei második negyedévben. Ehhez persze kellettek az elmúlt években végrehajtott akvizíciók is, de organikusan is szépen nő a bank, a teljesítő hitelállomány már közel 18 ezermilliárd forint, amin egyre többet keres az OTP, mivel most már a magasabb kamatkörnyezet is el kezdte éreztetni a hatását. Az ukrán és az orosz leánybank is nyereséges lett, az OTP mindkét operációt tovább működteti, igaz, utóbbival kapcsolatban minden opciót mérlegelnek, akár az orosz bank eladását is. A menedzsment az erős első félév után nem változtatott a korábban kitűzött célokon, a hitelállomány két számjegyű növekedését, a marzsok stabilizálódását, az orosz banktól nyereséget, és összességében európai viszonylatban kiemelkedő megtérülést várnak a bankcsoporttól.