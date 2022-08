Új szolgáltatás látott napvilágot, amely menekülőutat nyújtana az elszálló élelemiszerárak ellen

Az Iceland Foods brit élelmiszerlánc lehetővé teszi a vásárlói számára, hogy részletekben fizessenek az élelmiszereikért, és ezzel az egyik első szupermarketek lesz, amely belép az egyre növekvő halasztott fizetéses szektorba, mindezt egy olyan időszakban, amikor a háztartások növekvő élelmiszerárakkal kénytelenek szembesülni.

Az Iceland Food Club 25 és 100 font (30-120 dollár) közötti kamatmentes kölcsönöket kínál, amelyekhez egy előre feltöltött kártyán keresztül lehet hozzájutni, a törlesztőrészleteket pedig heti 10 fontban határozták meg - olvasható a vállalat által kiadott keddi sajtóközleményében. Az új kölcsönterméket egy olyan időszakban bocsátották ki, amikor sok pénzszűkébe került fogyasztó BNPL-lehetőségeket keres, hogy az alapvető szükségletek ellenértékét részletekben is kifizethesse.

A szupermarketeket érintő infláció az elmúlt négy hétben elérte a 11,6%-ot, ami a legmagasabb szint azóta, hogy a Kantar piackutató cég 2008-ban elkezdte az adatgyűjtést. Az élelmiszerárak emelkedése mellett a brit fogyasztóknak az energiaköltségek emelkedésével is meg kell küzdeniük, miközben a reálbérek az eddigi legjelentősebb mértékben csökkentek, és a recessziótól való félelem is egyre nő.

Az Iceland, amely a termék bevezetésében a Fair for You jótékonysági hitelezővel működött együtt, elmondta, hogy a program próbaüzeme alatt 92%-kal csökkent az élelmiszerbankok igénybevétele. A Fair For You, az alacsony jövedelmű ügyfeleket kiszolgáló nonprofit hitelező, a brit államkincstár is a támogatói közé tartozik. Simon Dukes, a hitelező vezérigazgatója szerint a program keretében az ügyfelek kölcsönt igényelnek a Fair For You-tól, és kapnak egy előre fizetett Mastercardot, amelyet az Iceland üzletekben használhatnak.

Nem számítunk fel büntetést: az ügyfelek késlekedhetnek, vehetnek egy nagy levegőt, de túl is fizethetnek.

- mondta Dukes. Hozzátette, hogy őket a Financial Conduct Authority szabályozza, ellentétben a jelenlegi rendszerben működő buy-now-pay-later cégekkel.

A Fair For You "több tízezer" ügyfelet tud felvenni egyszerre, és Dukes szerint a vállalat arra számít, hogy akár 55 000 ügyfél is igénybe veszi majd a rendszert. A maximális 100 fontos limit mellett ez 5,5 millió fontot jelent.

A "vásárolj most, fizess később" modell kritikusai megkérdőjelezték a program hatását. Stella Creasy munkáspárti képviselő, aki az ágazat nagyobb mértékű szabályozásáért kampányolt, arról beszélt, hogy az ilyen kamatmentes hitelek valószínűleg nagyobb kiadásokhoz és további eladósodáshoz vezetnek.

