Új alkalmazást vezet be a Revolut

A Revolut, amely világszerte már több mint 20 millió ügyféllel rendelkezik átalakította a 6-17 éves korosztálynak szóló szolgáltatását. A Revolut<18 egy olyan fiataloknak szóló számlaszolgáltatás, amely a szülő vagy a gondviselő Revolut fiókjához kapcsolódik, és támogatja a gyermekeket, hogy már ebben az életkorban tudatosan viszonyuljanak a pénzügyeikhez.

Banking Technology 2022 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio október 6-ai Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

A korábban "Revolut Junior" néven futó Revolut <18 lehetővé teszi a fiatal ügyfeleknek, hogy rajz, szöveg vagy akár emojik hozzáadásával személyre szabják a kártyájukat.

A kártyakontroll funkció segítségével a fiatalkorú ügyfelek nyomon követhetik a költéseiket, és azonnali kiadási figyelmeztetéseket is kapnak, valamint megtakarítási célokat határozhatnak meg. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy egészséges pénzhasználati szokásokat alakítsanak ki. Emellett a szülő vagy gondviselő telefonjára azonnali értesítés érkezik a <18 kártya használatakor.

A szülők beállíthatnak egy rendszeres " zsebpénz kifizetési napot", de kihívásokat is állíthatnak a fiataloknak, amelyeket teljesíteniük kell ahhoz, hogy megkapja az összeget. A "Revolut me!" funkció segítségével pedig maguk a fiatalok is küldhetnek pénzt ingyenesen a barátaiknak.

A Revolut Juniornak eddig világszerte több mint 1,6 millió ügyfele volt (szülők és gyerekek), akik most már mind Revolut <18 ügyfelek lesznek.

A Revolut <18 kártya ingyenes, és úgy lehet hozzájutni, hogy számlatulajdonos szülőnek vagy gondviselőnek létre kell hoznia egy <18-as számlát gyermeke számára a saját Revolut fiókjában. Ha a gyermek rendelkezik mobileszközzel, a szülő telefonján megjelenő QR-kód beolvasásával töltheti le a Revolut <18 alkalmazást. A kártya viszont akkor is működik, ha a gyermeknek nincs mobilja. A szülők a Revolut csomagtól függően legfeljebb öt <18-as számlát hozhatnak létre.

A tizenévesek akár saját maguk is regisztrálhatnak és szülői jóváhagyás mellett szülői fiókot hozhatnak létre. Ha a tinédzser még nem töltötte be az adatkezelési beleegyezési korhatárt (Magyarországon 16 év alatt), akkor a fentiek alapján csak a szülő nyithat neki számlát a saját Revolut fiókjából.

Címlapkép forrása: Revolut