Egyre kifinomultabb eszközökkel vadásznak az adatainkra a hackerek

Portfolio 2022. augusztus 22. 10:22

Új ágazati felmérést tett közzé a Sophos The State of Ransomware in Financial Services 2022 (zsarolóvírusok helyzete a pénzügyi szektorban, 2022) címmel, amelyből kiderült, hogy a zsarolóvírusokkal szemben a legellenállóbbnak a pénzügyi intézmények bizonyultak. A pénzügyi intézmények 62 százalékának elég volt egy hét arra a támadás után, hogy a helyreállítsa az adatokat.